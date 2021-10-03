Перша таблетка від Covid-19 готова? Результати випробувань "надихають"

Джим Рід

кореспондент з питань охорони здоров'я

1 година тому

Автор фото, Merck Підпис до фото, Молнупіравір став першим противірусним препаратом проти Covіd-19 у формі таблеток, про результати випробування якого повідомили

Ризик госпіталізації чи смерті пацієнтів із коронавірусом можна знизити удвічі завдяки таблеткам, - такими є проміжні результати випробування експериментальних ліків, що називаються молнупіравір.

Під час випробувань ліки двічі на день давали пацієнтам із Covid-19.

Американська компанія-виробник ліків Merck заявила, що дослідження були настільки обнадійливими, що зовнішні спостерігачі попросили завершити випробовування раніше.

У наступні два тижні розробники домагатимуться від регулятора у США схвалення вживання таблеток у невідкладних випадках.

Доктор Ентоні Фаучі, провідний радник президента Байдена з питань медицини, каже, що результати досліджень стали "дуже гарною звісткою". Водночас він закликав бути обережними із висновками, поки дані розробників не перевірить американська Адміністрація з питань безпеки харчів та ліків.

Перший пероральний препарат проти коронавірусу

Якщо регулятор таки схвалить розробку Merck, то молнупіравір стане першим противірусним препаратом проти Covid-19, який можна приймати у формі таблеток.

Ці ліки спочатку розроблялися для лікування грипу. Принцип їхньої дії - вносити зміни у генетичний код вірусу, аби зупинити його поширення в організмі.

Автор фото, Handout Підпис до фото, Молнупіравір розробляють для того, щоб запобігти госпіталізаціям та смертям через Covid-19

На основі даних 775 пацієнтів, які взяли участь у дослідженні і приймали молнупіравір, було встановлено таке:

госпіталізовані 7,3% пацієнтів,

із пацієнтів, які приймали плацебо, госпіталізовані 14,1%,

серед тих, хто приймав експериментальні ліки, ніхто не помер,

із пацієнтів, яким давали плацебо, двоє померли.

Ці дані були оприлюднені у пресрелізі компанії і поки що не були підтверджені незалежними рецензіями.

На відміну від більшості вакцин від коронавірусу, які атакують його протеїнові шипи, експериментальні таблетки цілять в ензими, що потрібні вірусу для розмноження.

У Merck твердять, що таблетки будуть так само ефективними проти нових штамів коронавірусу, які можуть з'явитися у майбутньому.

"Поява нових ліків для невакцинованих або тих, хто не має імунної відповіді на щеплення, є дуже важливою для завершення пандемії", - пояснила ВВС Дарія Хазуда, віцепрезидентка Merck.

Результати дослідження свідчать, що молнупіравір треба приймати при ранніх симптомах, щоб ефект від ліків був найсильнішим. При цьому раніше дослідження ліків на пацієнтах, яких вже було госпіталізовано, вирішили припинити через мало обнадійливі результати.

Схвалення у світі

Merck стала першою компанією, яка повідомила результати випробувань таблеток від коронавірусу. Проте інші фармацевтичні фірми також працюють над схожими розробками.

Наприклад, дослідження так само американської Pfizer вже на завершальному етапі. При чому йдеться навіть про два препарати.

Над таблетками від коронавірусу працює і швейцарська Roche.

У Merck кажуть, що готові виробити 10 мільйонів курсів молнупіравіру до кінця 2021 року. А уряд США виділив на закупівлю цього препарату - якщо його схвалить Агенція з безпеки харчів та ліків - 1,2 млрд доларів.

Там також повідомили, що обговорюють можливість постачання ліків до інших країн, а також ведуть переговори із виробниками генериків, аби ліки могли потрапити і у бідні країни.

"Безпечний, доступний та ефективний пероральний антивірусний препарат був би величезною допомогою у боротьбі із Covid, - заявив професор Пітер Горбі з Оксфордського університету, який не брав участі у дослідженні. - Молнупіравір виглядав досить обнадійливо у лабораторії, але справжнім випробуванням стало те, як він діяв на пацієнтів. Багато ліків провалювалися на цьому етапі, тож проміжні результати цих випробувань надихають".