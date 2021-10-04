Pandora Papers і офшори Зеленського: Квартал-95 міг отримати мільйони доларів від Коломойського

40 хвилин(и) тому

Автор фото, "Слідство-Інфо" Підпис до фото, Постер фільму "Офшор 95" з натяком на роль народного президента, яку в серіалі "Слуга народу" зіграв Володимир Зеленський.

"Студія Квартал 95", яку очолював Володимир Зеленський, могла створити мережу офшорів у період 2012-2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні, йдеться в розслідуванні "Слідство-Інфо", що є частиною Pandora Papers. Ці фірми могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря Коломойського.

Походження та призначення цих грошей потрібно розслідувати в стосунку до можливого незаконного виведення грошей з "Приватбанку", переконані автори розслідування.

Прем'єрний показ їхнього фільму-розслідування "Офшор 95" відбувся в приміщенні Малої опери в Києві 3 жовтня.

За кілька годин до події дирекція цього комунального закладу повідомила журналістам, що там відбувається ремонт і немає світла. Отже показ потрібно було переносити, попри вже підписану угоду та внесену оплату.

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що чиновникам КМДА нібито подзвонив представник СБУ з вимогою відмовити в локації.

В СБУ заперечили будь-яку свою причетність до скасування прем'єрного показу фільму.

Зрештою, фільм таки показали в стінах Малої опери. Її керівництво змінило свою думку після втручання керівництва департаменту культури КМДА.

Розповідаємо, про що саме йдеться в розслідуванні "Слідство-Інфо" і як у ньому фігурують активи Володимира Зеленського та студії "Квартал-95".

Ми також намагаємося отримати коментарі про розслідування від Офісу президента та пресслужби "Кварталу-95".

Про що Pandora Papers

Pandora Papers - це спільний проєкт понад 600 журналістів-розслідувачів із 117 країн світу, який розкриває секретну фінансову діяльність 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, а також більш як 330 чиновників та знаменитостей у 90 країнах світу.

Для приховування фінансових операцій фігуранти розслідування використовували фірми, зареєстровані в офшорних юрисдикціях. Це дає змогу уникати сплати податків, підзвітності, накопичувати статки та в окремих випадках - виводити й відмивати незаконно отримані кошти.

Від України до роботи над цими файлами долучилися журналісти з агенції "Слідство-Інфо".

Автори розслідування дослідили 11,9 мільйона конфіденційних файлів, отриманих із витоку інформації. Це документи 14 фірм-реєстраторів офшорів, тобто офіційних провайдерів юридичних послуг для компаній.

Одним із державних очільників, що згадуються в офшорних документах за 2012-2020 роки, виявився й президент України Володимир Зеленський. В оприлюднених українськими журналістами документах ідеться про фінансові трансакції офшорної мережі студії "Квартал-95" 2012-2019 років.

Документи Pandora Papers дають уявлення про діяльність 14-ти світових провайдерів — юридичних компаній, які створювали, управляли та тримали у тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр та навіть острів Самоа.

Не меншу роль у підтримці тіньової економіки відіграють і клієнти міжнародних юридичних компаній. Йдеться про найвпливовіших людей світу — президентів, прем'єр-міністрів, депутатів та навіть членів королівських родин.

"Квартал офшорів"

Отримані журналістами документи юридичних фірм-реєстраторів офшорів свідчать, що у 2012 році, ще до обрання президентом, Зеленський та його партнери зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі.

В центрі цієї мережі перебувала фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно із документами витоку, Maltex була порівну поділена між офшорами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів, співзасновників "95-го кварталу", та сценариста й режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Кінцеві власники офшорної мережі бізнесу майбутнього президента, як випливає з Pandora Papers, могли бути приховані.

Відповідно до документів, на які посилаються журналісти, за три тижні до першого туру президентських виборів 2019 року свою частку в 25% у Maltex Зеленський безоплатно передав своєму бізнес-партнеру та першому помічнику Шефіру.

Він не є державним службовцем, а отже не повинен звітувати про свої статки публічно та не заповнювати щорічну декларацію про доходи.

У розслідуванні фігурує фірма Davegra Limited Івана Баканова, друга дитинства Зеленського, ексюриста "95-го кварталу" та нинішнього очільника СБУ. Саме вона була номінальним власником Maltex Multicapital Corp. Компанія Баканова зберігала трастову декларацію. Це документ, що містить список реальних бенефіціарних власників Maltex та розміри їх часток у бізнесі.

Після призначення на посаду голови спецслужби Баканов передав компанію Андрію Яковлеву.

Тобто перше, про що свідчать Pandora Papers, - це те, що бізнес-структури Зеленського могли уникати в період 2012-2019 років сплати податків в Україні. А інформація про їхніх реальних власників була засекречена.

Автор фото, SERGEI SUPINSKY/GettyImages Підпис до фото, Сцена із серіалу "Слуга народу" в 2019 році, де герой Володимира Зеленського викриває корупцію і брехню можновладців.

"Захистити свої інтереси"

Режисер і сценарист "Кварталу" Андрій Яковлєв, керівник Служби безпеки України Іван Баканов та перший помічник президента Сергій Шефір не надали коментарів журналістам "Слідства-Інфо".

Борис Шефір - єдиний зі списку ймовірних власників офшорної мережі "95-го кварталу", хто погодився поспілкуватися з авторами цього розслідування.

На запитання, навіщо "Кварталу-95" офшори, він відповів: "Це ви поставте нашим законотворцям (запитання. - Ред.), які таку ситуацію створили, що постійно бізнес під загрозою бандитів, які приходять до влади. У той час це було дуже важливо - захистити свої інтереси".

Він повідомив, що за фінансові угоди бізнесу Зеленського відповідав Іван Баканов. За словами Бориса Шефіра, всі подробиці знав саме він, включно з тим, кого реєстрували як власників офшорів.

За словами Бориса Шефіра, за два роки президентства свого колишнього бізнес-партнера він закрив 23 компанії. І "цей процес" триває.

Політтехнолог, радник голови ОП Михайло Подоляк так описав результати журналістського розслідування в коментарі ВВС News Україна:

"Показово, що журналісти "не накопали" взагалі нічого за період після інавгурації в 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить про те, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства", - сказав він.

За його словами, в розслідуванні йдеться про звичні бізнес-практики з 2000-х - першої половини 2010-х, коли підприємці були вимушені захищати юридично свій бізнес та засоби "від вилучення корумпованими чиновниками".

Гроші від Коломойського

У розслідуванні також йдеться про те, що, починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників "Кварталу-95" нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським. Це відбувалося у період, коли студія почала співпрацювати з телеканалом "1+1".

Журналісти наводять документи про перерахування внеску в статутний капітал офшорної мережі "кварталівців". Такі операції розглядають як інвестиції, а не комерційний грошовий переказ за телепродукт.

Автор фото, YURIY DYACHYSHYN Підпис до фото, Плакат, розміщений під час президентської кампанії 2019 року. Опоненти Зеленського заявляли про його зв'язки з Коломойським. "95-й квартал" отримував кошти від "1+1" за свої телепродукти.

Втім, чи пов'язані ці операції між структурами Коломойського та "95-го кварталу" із виведенням та відмиванням коштів із "Приватбанку", не відомо. Відповіді на ці питання можуть дати розслідування правоохоронців та свідчення самих фігурантів.

Достовірними джерелами інформації у таких справах є також державні органи фінансового моніторингу. Автори розслідування не мали в своєму розпорядженні даних від Держфінмоніторингу України. Вони посилаються на власні джерела, які не розкривають.

Правоохоронні структури України, США та Британії розслідують імовірність масштабних фінансових зловживань колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Зокрема, йдеться про ймовірність виведення ними коштів банку через кредити, видані пов'язаним із "Приватом" фірмам.

У січні 2018 року НБУ повідомив, що розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки, що "Приватбанк" був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували в 2016-му.

За їхніми даними, з рахунків банку загалом зникли 5,5 мільярда доларів.

Ігор Коломойський в інтерв'ю ВВС тоді заявив, що "це все - один великий фейк": "Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили".

"Чиста спекуляція"

На фільм "Офшор 95" відреагувала генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс генпрокурора в певній мірі "пригальмовує" розслідування справ із орбіти "Приватбанку". Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність, - чиста спекуляція", - написала очільниця генпрокуратури на своїй сторінці у FB.

Ірина Венедіктова запевнила, що особисто взяла на себе відповідальність зрушити з мертвої точки розслідування цих кримінальних проваджень.

За її словами, детективи НАБУ мають давно інформацію про діяльність "Приватбанку" й перевіряють її "під мікроскопом".

Автор фото, GettyImages Підпис до фото, Іван Баканов не надавав своїх коментарів авторам розслідування. Ірина Венедіктова відреагувала на прем'єру: запевняє, що ОГП не гальмує розслідування щодо "Приватбанку". Судячи з її детальних коментарів, фільм вона, ймовірно, переглянула.

Ще один вартий уваги момент розслідування Pandora Papers стосується документу від 25 квітня 2019 року, підписаного адвокатом бізнес-структур "кварталівців" Юрієм Азаровим. Тоді минуло чотири дні після обрання президентом України Зеленського, але офіційно він ще не заступив на посаду.

Розслідувачі вказують на те, що цей документ передбачав сплату дивідендів офшору Film Heritage Limited, який, за їхньою інформацією, міг бути пов'язаним із подружжям Зеленських. Отримувати дивіденди з бізнесу компанії можуть лише її акціонери.

Володимир Зеленський на той момент уже передав свою частку Сергію Шефіру. Втім, без даних Держфінмоніторингу, що відстежує підозрілі фінансові операції, підтвердити ці припущення розслідування неможливо.

Журналісти також вказують на дані про купівлю фірмою Сергія Шефіра елітної нерухомості в Лондоні. У розслідуванні йдеться про дві квартири вартістю понад 5 мільйонів доларів. Ще однією дорогою квартирою у Лондоні може володіти Андрій Яковлев.

Експерти з відмивання коштів наголошують, що купівля елітної нерухомості в Лондоні - це один із поширених способів легалізації тіньових статків.

Одночасний зв'язок між лондонськими капіталовкладеннями "кварталівців", Володимиром Зеленським, з одного боку, та операціями з виведення коштів з "Приватбанку", з іншого, в розслідуванні Pandora Papers не встановлений.

Автори визнають, що вичерпні відповіді на такі питання мають дати державні органи фінмоніторингу, антикорупційні розслідування, суди та самі фігуранти.