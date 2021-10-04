Партія Саакашвілі готується до битви за міста, поки він у в’язниці

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Саакашвілі останні вісім років жив в Україні, але залишався вагомою фігурою на політичній арені Грузії

Несподіваний приїзд і арешт колишнього президента Міхеіла Саакашвілі, можливо, надихнув частину грузинської опозиції, але до перемоги її не привів.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, у голосуванні за партійними списками на муніципальних виборах в суботу правляча "Грузинська мрія" отримала майже 46,68% голосів, "Єдиний національний рух" Саакашвілі - 30,7%.

Але кандидати від партії влади у мери не змогли здобути перемогу в першому турі ні в одному з п'яти самоврядних міст (муніципалітетів), і опозиція вважає це своїм великим досягненням.

Наприклад, Каха Каладзе - колишній футболіст київського "Динамо" та чинний мер Тбілісі від "Грузинської мрії" - набрав 44,9%. За ним йде кандидат від "Єдиного національного руху" Никанор Мелія - 33,94%.

"Референдум" про дострокові вибори

Опозиція називала ці вибори референдумом щодо дострокових виборів і говорила, що вони повинні покласти край дев'ятирічному правлінню "Грузинської мрії".

Ці очікування опозиція пов'язувала з одним з підписаною навесні цього року угодою між політичними силами Грузії за посередництва ЄС.

За цим договором, якщо правляча партія на місцевих виборах отримує менше 43% голосів, то наступного року мають пройти дострокові вибори в парламент.

У правлячій партії, яка підписала угоду, але пізніше вийшла з неї, дострокові парламентські вибори на підставі місцевих виборів виключали.

Водночас подолання бар'єру у 43% грузинські політологи називають серйозним тестом для "Грузинської мрії", особливо після парламентських виборів минулого року, результати яких опозиція відмовлялася визнавати.

Пристрасті у Грузії розпалилися, коли туди раптово повернувся експрезидент Міхеіл Саакашвілі, який виїхав з країни вісім років тому. Тут його заочно засудили до шести років в'язниці.

Міхеіл Саакашвілі закликав своїх прихильників вирушити до столиці "на захист результатів референдуму".

Але очікування опозиції щодо голосування за списками зазнали краху, пише грузинська кореспондентка BBC News Ніна Ахметелі.

Правляча "Грузинська мрія" набрала майже на 16% більше, ніж опозиційний "Єдиний національний рух" Міхеіла Саакашвілі.

Попри це, місцеві вибори можуть стати серйозним проривом для опозиції в великих містах, де очікуються другий тур виборів мера.

Він пройде 30 жовтня.

Чия перемога?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі говорить про впевнену перемогу "Грузинської мрії"

"Грузинська мрія" у масштабах всієї Грузії здобула впевнену перемогу і з результатом 47% вчергове отримала від населення і мандат на владу", - заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

За його словами, вибори пройшли спокіно та вільно.

А опозиція, за словами прем'єра, не змогла досягти бажаної мети і отримати результат, яким могла б "спровокувати політичну кризу в країні і заворушення".

Але опозиціонери заявляють, що правляча партія зазнала поразки у великих містах Грузії, зокрема і в столиці, де тепер призначений другий тур виборів мера.

Боротьба за пост мера Тбілісі, де проживає близько третини населення країни, вважається ключовою на місцевих виборах Грузії. Для перемоги в першому турі кандидатам потрібно було набрати більше 50% голосів.

На пост мера Тбілісі претендувало 16 кандидатів, в тому числі і нинішній мер Каха Каладзе.

Каладзе, за попередніми даними, набрав трохи менше 45%. Його конкурентом у другому турі стане голова "Єдиного національного руху" Ніка Мелія, за якого проголосували 34%.

Другий тур очікується і в інших чотирьох самоврядних містах: Руставі, Кутаїсі, Поті і Батумі. У двох з них опозиційні кандидати у першому турі випереджають кандидатів від правлячої партії.

Саакашвілі - у в'язниці

Аннонсірована на 3 жовтня Міхеілом Саакашвілі опозиційна хода в Тбілісі не відбулася. Сам він зараз знаходиться у в'язниці в місті Руставі.

Коли Саакашвілі уперше оголосив, що повернувся в Грузію, представники правлячої партії заявляли, що насправді він в Україні, а поширені ним відео - фейк.

Але вже увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента затримали у Тбілісі і доправили до в'язниці.

Саакашвілі в Грузії звинувачують за кількома кримінальними статтями, за двома з них він був заочно засуджений.

У МВС Грузії вже заявили про порушення розслідування за фактом незаконного перетину кордону. Там кажуть, що спецоперація з затримання Саакашвілі в одному з житлових будинків була прихованою, щоб уникнути ескалації і конфронтації в суспільстві.

Автор фото, ANADOLU AGENCY/GETTY Підпис до фото, Омбудсман Ніно Ломджарія відвідала Саакашвілі незабаром після затримання у в'язниці в місті Руставі

Сам Саакашвілі, який зараз є громадянином України, вважає себе політичним в'язнем. За словами омбудсмена Грузії Ніно Ломджарії, яка зустрілася з ним у в'язниці в Руставі, він оголосив голодування.

Саккашвілі також вимагає зустрічі з консулом України. А президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада працює над тим, щоб визволити Саакашвілі.

Тим часом, за словами Екі Херхеулідзе з "Єдиного національного руху", експрезидент вражений результатами голосування другого жовтня, особливо у Тбілісі.

"Він розуміє, яку боротьбу пройшов грузинський народ, під яким тиском було ухвалене це рішення. Він прекрасно розуміє, як на тлі такої фальсифікації, підкупу і шантажу досягти оформлення такого результату, і знає, що в цілому показник опозиції набагато вищий", - сказала Херхеулідзе, яка відвідала Саакашвілі у в'язниці вже після виборів.

За словами Херхеулідзе, Саакашвілі підтримає кандидата від створеної ним партії Ніку Мелія у другому турі виборів мера Тбілісі.

Міжнародні спостерігачі назвали вибори у Грузії конкурентними, зазначивши в той же час, що процесу заважали широко поширені звинувачення про нерівні умови, тиск і підкуп виборців.

У той час як боротьба у другому турі в грузинських містах обіцяє бути напруженою, а опозиційні лідери говорять про серйозні порушення під час виборів, саме по собі те, що опозиція продовжить боротьбу на виборах, вже можна вважати для неї прогресом.

На парламентських виборах минулого року опозиція не визнала результати виборів і оголосила бойкот другого туру в одномандатних округах.Правляча у Грузії партія "Грузинська мрія" зібрала на місцевих виборах майже половину голосів, але опозиційний "Єдиний національний рух" готується дати їй бій у другому турі виборів мерів головних міст країни.