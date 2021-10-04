Нобелівську премію з медицини вручили за дослідження рецепторів температури і дотику
Нобелівський комітет у Стокгольмі назвав ім'я лауреатів премії в області медицини та фізіології.
Ними стали Девід Джуліус і Ардем Патапутян - за дослідження рецепторів температури і дотику.
Вручення відбулося дистанційно і транслювалося на сайті Нобелівського комітету.
Відкриття Джуліуса і Патапутяна нобелівське журі визнало проривним.
"Лауреати нинішнього року дозволили нам зрозуміти, як температура або механічна сила ініціюють нервові імпульси, які допомагають нам сприймати світ і адаптуватися", - заявили в комітеті.
Ця технологія потенційно може застосовуватися в різних областях - від медицини до віртуальної реальності і робототехніки.
Премія в галузі медицини вручається, за словами члена Нобелівської асамблеї професора Джулін Зірат, "за дуже вузькими критеріями".
"Ми шукали відкриття, яке відкрило двері і допомогло нам побачити проблему в новому світлі", - пояснила вона.
"Рівень відкриття має бути дуже високим. Це не може бути винаходом або удосконаленням чогось існуючого. Має бути саме відкриття", - додала вона в інтерв'ю перед врученням премії.
Цього тижня Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії ще в чотирьох сферах.
У вівторок оголосять володаря премії з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури. А 11 жовтня оголосять лауреатів премії в області економіки.
У п'ятницю в столиці Норвегії оголосять лауреата Нобелівської премії миру. На неї претендують 329 кандидатів.
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