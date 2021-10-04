Чому не варто проводити в Україні зимову Олімпіаду - Euronews

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Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Україна має вибороти право на проведення Олімпійських ігор - про це Володимир Зеленський говорить ще з 2019 року

Українські політики продовжують заявляти про амбіції провести в Україні зимові Олімпійські ігри.

Однак світові медіа попереджають про труднощі, які можуть постати перед країною-господарем змагань.

Зокрема, видання Euronews оцінює вартість проєкту для України та приховані політичні ризики.

Коштів "на 100%" вистачить

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Попередні зимові Олімпійські ігри пройшли у Південній Кореї в 2018 році, а наступні мають відбутися в Китаї у 2022 році

Тема проведення Олімпіади в Україні піднімалася не раз за каденції Володимира Зеленського.

У вересні на церемонії до 30-річчя Національного олімпійського комітету президент заявив: "Я впевнений, що наша велика держава заслуговує стати господаркою Ігор."

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Україна буде готова подати заявку на проведення Ігор у 2030 році чи пізніше, пише видання.

Подоляк впевнений, що Україна здатна вирішити це завдання самостійно на власній території, і додав, що в неї для цього є все - як з точки зору природи, так і з точки зору соціальної сфери та інфраструктури.

Подоляк також сказав, що проведення Олімпіади є логічним з огляду на інфраструктурні проєкти, що втілюють в Україні. Йдеться про президентські програми "Велике будівництво" та "Здорова країна".

За словами Михайла Подоляка, грошей України та інвесторів "на 100 відсотків" вистачить для підготовки до Олімпіади.

Ще у 2019 році мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто має намір подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

Скільки витратили інші країни?

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Володимир Зеленський хоче провести в Україні Олімпійські ігри

Однак експерти, з якими поговорили Euronews, налаштовані скептично.

"Намагаючись оговтатись від пандемії COVID, чи може Київ дозволити собі такі величезні витрати?" - запитують журналісти.

Олексій Якубін, професор Київського політехнічного інституту, розповів: "Наступного року Україні треба буде повернути велику суму кредиторам. Тому проведення Олімпіади в цей час буде величезними фінансовими витратами".

За даними американського аналітичного центру Рада з міжнародних відносин (Council of Foreign Relations), на проведення Олімпіади часто витрачається більше коштів, аніж розраховано спочатку.

Наприклад, передбачалося, що зимня олімпіада в Кореї коштуватиме 7 мільярдів доларів, а вийшло - 13 мільярдів.

Дослідження 2020 року показало, що проведення Олімпіади в середньому коштує 12 мільярдів доларів, і це без витрат на інфраструктуру і готелі.

Також, згідно з цим дослідженням, Олімпіада 2004 року в Греції послабила економіку країни і поглибила її фінансово-економічну кризу.

Загалом же кожна Олімпіада з 1960-х років коштувала більше, аніж планували на початку, каже професор Джулз Бойкофф з Тихоокеанського університету в штаті Орегон.

Не тільки гроші

Професор Бойкофф каже, що перед Україною постануть великі труднощі, якщо вона візьме на себе такий проєкт, тож їй варто зробити детальний план і реалістично оцінювати витрати.

Водночас є й інші проблеми, не пов'язані з грошима, додає професор.

"Багато господарів [Олімпіади] використовують Ігри, щоб збільшити склади зброї та ухвалити спеціальні закони, які тиснуть на опозицію. І це все залишається після Олімпіади. Ми також бачили примусове виселення та переселення, особливо бідних і робочого класу", - цитує Бойкофф видання.

У 2014 році Росія пояснювала зимовою Олімпіадою в Сочі скупчення своїх військ на півдні, які потім використала для анекції Криму.

"На ранній стадії відбору - котики, смайлики та єдинороги, однак коли ставки стають серйознішими, українську команду претендентів швидко захлине критика", - додає Бойкофф.

Огляд підготувала Служба Моніторингу ВВС.