Вбивство поліцейського у Чернігові. Що відомо

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Вероніка Єрохіна Підпис до фото, Поліцейський Артур Єрохін

У Чернігові поховали поліцейського Артура Єрохіна, який помер від травм, завданих групою чоловіків напідпитку.

У ніч з 1 на 2 жовтня на Єрохіна та ще одного поліцейського Володимира Савона напали у мікрорайоні Масани, що на околиці Чернігова.

Бились у супермаркеті АТБ, а потім - й поза його межами. Єрохін від завданих травм помер на місці, інший поліцейський потрапив до лікарні.

Обидва під час нападу перебували у відпустці та були у цивільному одязі. Причину конфлікту поліцейських у цивільному з групою молодих чоловіків офіційно не називають.

За повідомленнями, знайомі вони не були. У чернігівських Telegram-каналах пишуть, що поліцейські зробили зауваження шумній кампанії.

Як повідомляє Суспільне.Чернігів, Савон наразі у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього забійні рани обличчя та струс головного мозку. Лікарі кажуть, що стан задовільний.

У загиблого Єрохіна лишилися дружина та двоє маленьких дітей.

У каналах Telegram, які висвітлюють події у Чернігові, опубліковані кілька відеозаписів, на яких нібито побиття двох поліцейських. На відео помітні двоє чоловіків, які лежать на землі і стікають кров'ю. Група чоловіків лупцює їх ногами, знімає побиття, регоче і супроводжує це лайкою.

Дружина вбитого Вероніка Єрохіна опублікувала у Facebook допис пам'яті чоловіка, в якому називає його "найкращим татом".

Що відомо про підозрюваних?

За підозрою 2 жовтня затримали шістьох людей.

У чернігівській поліції BBC News Україна повідомили, що у понеділок чотирьом з них обере запобіжний захід Деснянський суд Чернігова.

Головний спеціаліст з інформполітики Чернігівської прокуратури Валерій Літовченко сказав BBC News Україна, що чотирьом затриманим повідомили про підозру за ч.2. ст. 115 Кримінального кодексу - "умисне протиправне заподіяння смерті, вчинене за попередньою змовою групою".

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Також можливою є конфіскація майна.

У прокуратурі заявили, що чотирьом підозрюваним у вбивстві від 17 до 19 років, троє є неповнолітніми.

Ще одну людину, 32-річного чернігівця, звинувачують лише у крадіжці сумки одного з потерпілих.

Більше інформації у прокуратурі щодо злочину обіцяють оприлюднити після закінчення засідань з обрання запобіжного заходу.

Як повідомляє Суспільне. Чернігів, один з підозрюваних, 17-річний Дмитро Тунік вже заперечив свою причетність до побиття і вказав на трьох інших підозрюваних як на учасників злочину.

"Ілля наніс найбільше ударів. Бив у голову 7 разів, це те, що я бачив. Я був такий же свідок, як і інші люди, що були поруч. Тоді їх виходить так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу", - пояснив Тунік.

Туніку обрали запобіжний захід - 60 діб під вартою, судові засідання щодо інших підозрюваних ще тривають.

Під час судового засідання батько затриманого, Сергій Тунік, заявив Суспільне.Чернігів, що на місце бійки приїжджав поліцейський патруль, втім, він поїхав нібито через агресивну реакцію одного з поліцейських-учасників бійки.

"Патрульних викликали. Коли вони приїхали, один з цих двох поліцейських (учасників бійки, - Ред.), почав кидатися і на них. Поліція застосувала газовий балончик. І поїхали. Чому вони всіх не забрали? Врятували б життя людей. А так, проігнорували", - стверджує батько підозрюваного.

У патрульній поліції інформацію про виклик патруля підтвердили.

Але підтвердити чи спростувати інформацію про газовий балончик відмовилися.

"Я зараз нічого не коментую і наш підрозділ нічого не коментує, тому що слідство проводить Головне управління Нацполіції. Екіпажі викликали, екіпажі на місце приїжджали. Щодо застосування газового балончика ніякої інформації у мене немає. Ми теж все це перевіряємо. Але ні підтвердити, ні спростувати поки що нічого не можу", - повідомив журналістам начальник патрульної поліції області Андрій Думич.

Автор фото, cn.npu.gov.ua Підпис до фото, Місце злочину в мікрорайоні Масани

Що було в супермаркеті?

У соцмережах з'явився відеозапис з камер спостереження супермаркету, які начебто демонструють побиття одного з поліцейських у приміщенні.

Це відео не є верифікованим.

Користувачі соцмереж обурюються реакцією охорони супермаркету АТБ, який розташований біля місця злочину, та покупців, які не втручалися у конфлікт, коли бачили, як чоловіка тягнуть підлогою та завдають йому ударів прямо біля кас супермаркету.

У пресслужбі корпорації "АТБ" BBC News Україна відповіли, що вбивство сталося неподалік будівлі супермаркету, але не в приміщенні.

У супермаркеті були "розбірки" - охорона і викликала поліцію.

У чернігівській обласній прокуратурі BBC News Україна відмовилися коментувати деталі злочину та дії працівників супермаркету АТБ, поки триває розслідування.