Футуролог Рутгер Брегман: базовий дохід українцям мають забезпечити олігархи

Георгій Ерман

BBC News Україна

50 хвилин(и) тому

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Рутгер Брегман - відомий нідерландський філософ та історик. Протягом останніх років він став звичним гостем на форумах, присвячених майбутньому людства та демократії. У свої 33 роки він є автором кількох книг, зокрема, "Утопія реалістів. Як ми можемо побудувати ідеальний світ" і "Людство: обнадійлива історія", які перекладені багатьма мовами.

Серед ключових тем, які він висвітлює - зростання соціальної нерівності, ухилення від сплати податків та базовий дохід для кожного, як одна з відповідей на ці проблеми.

Брегман відстоює ідею, що людство більш схильне для співпраці та запровадження взаємовигідних правил, ніж до ворожнечі та моделі відносин, описаної у романі "Володар мух" Вільяма Голдінга.

Широко відомим Брегман став після виступу на Міжнародному економічному форумі у Давосі в 2019 році.У зверненні до гостей форуму він сказав: "1500 приватних літаків прилетіли сюди, щоб почути, як сер Девід Аттенборо розповідає про те, як ми руйнуємо планету. І я чую, що люди кажуть про підтримку, справедливість, прозорість, рівноправність. Але ніхто не каже про реальні проблеми, ухилення від податків...".

Цього року Рутгер Брегман став одним з основних спікерів форуму Yalta European Strategy Brainstorming. У розмові з BBC News Україна він розповів, як прозорість розподілу багатства, запровадження податку на багатство та базового доходу можуть змінити Україну.

Ухилення від податків руйнує демократії

Ухилення від сплати податків завдає великої шкоди країнам, їхнім політичним системам та соціальному капіталу - одна з найбільших проблем для сучасних демократій, вважає Рутгер Брегман.

"Нещодавно в New York Times була стаття про найбагатший 1% в США, який ухиляється від сплати податків на понад 150 млрд доларів щороку. З такими грошима можна подолати бідність", - каже він.

Україна в цьому процесі не є виключенням.

Втім, на думку історика, в Україні, перш ніж розв'язувати проблеми боротьби з ухиленням від сплати податків, їхнього зниження або підвищення, треба забезпечити прозорість у майнових питаннях і мати інформацію щодо концентрації багатства.

"Вам необхідно знати, в кого сконцентровані гроші, де вони. Ви маєте знати, хто чим володіє. В умовах тіньової економіки прозорість дуже важлива. Також потрібен чудово профінансований податковий орган, який матиме можливість проводити розслідування, зокрема, щодо супербагатих людей", - каже Брегман.

"Потім ви вже можете розробити обґрунтовану систему сплати податків", - додає він.

Водночас він вважає, що питання ухилення від сплати податків можна розв'язати лише на міжнародному рівні.

"Це міжнародне питання, країна самостійно не може його вирішити. Завжди в цій схемі присутні країни з меншими податками. Тут можливо лише міжнародне співробітництво, коли США та ЄС скажуть - от це має бути мінімальне оподаткування. Я оптимістичний щодо цього. Ще 15 років важко було почути розмови про ухилення від податків, зараз часто кажуть, що це важливе питання", - каже Рутгер Брегман.

Базовий дохід для українців

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Запровадження безумовного базового доходу - фіксованої суми грошей, яку виплачуватимуть кожному громадянину і яка дозволить покрити витрати на харчування та оренду житла, обговорюють вже багато років, переважно у західних країнах.

У деяких країнах проводять експерименти з її впровадження. Хоча ніде базовий дохід повністю не запровадили, а в одній з найбагатших країн - Швейцарії - 77% громадян на референдумі у 2016 році відхилили цю ідею.

Під час пандемії, коли чимало людей втратили роботу, деякі західні уряди створили механізми соціальних виплат тим, хто постраждав. У США уряд витратив кілька трильойнів доларів на виплату допомоги постраждалим громадянам та компаніям.

Адміністрація Трампа виплачувала 600 доларів допомоги постраждалим американцям, сам президент невдало намагався збільшити цю суму до 2000 доларів, а адміністрація Байдена затвердила прямі одноразові виплати у 1,4 тисячі доларів для більшості американців. Така практика поновила дискусії навколо базового доходу.

Рутгер Брегман вже багато років підтримує його запровадження. Він вважає, що цю ідею можна застосувати і щодо України, а фінансувати її варто за рахунок запровадження податку на багатство. На його думку, в Україні таке оподаткування, перш за все, має стосуватися олігархів.

"Ви ж знаєте, звідки більшість капіталів олігархів походить. Від державних компаній, які вони отримали у 1990-х роках. Більша частина цих грошей належить людям", - каже він.

"Якщо ваш президент - популіст і хоче наповнити кишені українців грошима, це найкращий шлях для нього. Найкращий шлях фінансувати це - через податок на багатство. Можливо, запровадження цього податку викличе суперечки і його буде складно запровадити. Але ідея вже буде в людських головах, адже вже є місця на планеті, де це запровадили. Це матиме політичний ефект", - переконаний він.

Запроваджувати такий податок він пропонує вже після того, як встановлять прозорість щодо концентрації багатств.

"Треба зареєструвати, хто чим володіє, потім ви маєте запровадити податок на багатство, 1-3% щорічно, і ці гроші ви можете роздавати як дивіденди - тобто кожен український громадянин отримуватиме частку від цього", - пояснює Брегман.

На його думку, в підсумку такий крок утворить великий прошарок громадян, які гарантовано матимуть частку у багатстві країни, і будуть зацікавлені в її успішному розвитку.

Подібні заходи можуть сприяти пом'якшенню демографічної кризи, з якою стикнулася Україна.

"Це не срібна куля для вирішення демографічної проблеми, але базовий дохід може допомогти. Досить часта причина, чому люди постійно відтягують народження дитини - тому що не відчувають себе у безпеці, тому що не впевнені, що зможуть платити по рахунках у такому випадку. І якщо буде сильна система підтримки - це може допомогти".

Окрім того, Рутгер Брегман пропонує звернути увагу на можливість покращити соціальну ситуацію в країні через виплату дивідендів за користування надрами.

"На Алясці в 1970-х роках відкрили великі родовища нафти. Губернатор-республіканець Джей Хаммонд заявив, що вся ця речовина під землею не належить жодній конкретній людині, а належить всім людям на Алясці. Вони створили фонд дивідендів, тобто почали качати нафту і гроші видавали кожному мешканцю як дивіденди", - розповідає він.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Екс-керівник Аляски

Створений 1976 року Постійний фонд Аляски існує досі, ним керує компанія, яка належить штату. Сума дивідендів, які виплачує фонд, щороку змінюється. У 2021 році він має виплатити дивіденди у розмірі 1114 доларів кожному мешканцю Аляски.

"Це одна з причин, чому на Алясці один з найменших рівнів нерівності. Ця система є дуже популярною. І якщо якийсь політик захоче покінчити з нею, його кар'єра зруйнується", - зазначає Брегман.

Наслідки зростання нерівності

За рік пандемії кількість мільярдерів у рейтингу Forbes зросла з 2095 до 2755, а їхні загальні статки з 8 до 13 млрд доларів. У той же час мільйони людей втратили роботу, а рівень безробіття у розвинених країн різко зріс. Якщо зростання нерівності буде продовжуватися, чи загрожує це колапсом для західної демократії?

Таке явище загрожує чинній системі, але в історії людства це не обов'язково спричиняло бунти та революції, каже Рутгер Брегман.

До того ж ситуація відрізняється залежно від країни - в США, наприклад, перемогу Дональда Трампа дехто пов'язував зі зростанням расизму, а дехто - з економічними проблемами. У Франції протести "жовтих жилетів" у 2018-2019 роках мали чітке економічне підґрунтя - зростання цін на паливо для автомобілів та незадоволеність станом економіки.

"Я не думаю, що можна отримати загальну відповідь, чи призводить зростання нерівності до повстань. - каже Рутгер Брегман. - Нерівність може бути дестабілізуючим чинником, але є приклади держав з великим ступенем нерівності, які залишалися стабільними досить довгий час".

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Брегман називає себе оптимістом щодо майбутнього західної демократичної моделі, зокрема, в європейських країнах.

"Після брекзиту та перемоги Трампа (2016 рік. - Ред.) з'явилося багато книжок про те, що демократія помирає, наближається кінець правової держави і підйом автократів. Насправді основні демократії є більш стійкими. Ще раніше ( у 2010-2015 роках. - Ред.) багато людей говорили про кінець ЄС - після початку грецької боргової кризи", - нагадує він.

"Насправді ми зараз бачимо, що ЄС через брекзит став сильнішим і зміцнює свою лідерську роль. Так, чимало критики на адресу європейських бюрократів є виправданою. Але треба дивитися на реальні результати. Відбувається гарний розвиток на цьому тлі, хоча він і не потрапляє у заголовки. Але це не значить, що він не існує".

Серед позитивів він, зокрема, називає розробку амбітного "Зеленого курсу" ЄС, який передбачає радикальне зменшення викидів в атмосферу.

Також вагомим чинником є рівень довіри до влади в мешканців країн ЄС.

"Якщо ви подивитеся на рівні соціальної довіри, вони досить стабільні. Соціологи давно питають людей, чи довіряють вони уряду, судовій владі. І ці рівні довіри досить високі, не змінюються останніми роками, або навіть зросли під час пандемії".