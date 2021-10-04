Разумкову влаштували демарш на погоджувальній раді. Що відбулося

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Дмитро Разумков зі своїм першим заступником Русланом Стефанчуком, який уже мітить в його крісло

Голови комітетів Верховної Ради демонстративно покинули засідання погоджувальної ради та публічно розкритикували роботу голови ВР Дмитра Разумкова.

Відповідний брифінг голови комітетів провели після засідання ради.

Демарш відбувся у розпал кампанії, яку розпочала фракція "Слуга народу" з тим, щоб звільнити Разумкова з посади. За його звільнення уже зібрали потрібну кількість підписів, щоб винести питання на голосування в сесійну залу.

Варто зазначити, що 19 з 23 комітетів парламенту очолюють депутати від "Слуги народу". У брифінгу взяли участь 15 парламентарів.

Депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що погоджувальна рада "остаточно перетворилася на майданчик політичних маніфестацій" та "абсолютно безпідставних і брехливих заяв та маніпуляцій".

"Ми не можемо і не будемо миритися з таким порядком речей. Тому ми, голови комітетів, залишили сьогодні погоджувальну раду, яку, на жаль, чинний спікер пан Разумков дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства", - зазначив він.

Його колега, очільник комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький додав, що засідання погоджувальної ради "перетворилося на політичну виставу одного актора".

Разумков проти

Погоджувальна рада в понеділок, яка традиційно передує пленарному тижню, цього разу справді відбувалася в непростій атмосфері.

Спікер Дмитро Разумков був особливо різким. Він повідомив, що фракція "Слуга народу" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити усі проблемні моменти та ініціативу відправити його у відставку.

Автор фото, Ukrinform Підпис до фото, Усього два роки тому Разумков був правою рукою Зеленського

Разумков кілька разів публічно розкритикував колег, звинуватив їх в неналежній роботі та навіть зробив випад в бік тарифного меморандуму, який ініціювала влада і який начебто має гарантувати, що ціни на тарифи не будуть рости в цьому опалювальному сезоні.

Разумков також дав зрозуміти, що голосування за його відставку не відбудеться найближчими днями, як про це писали деякі ЗМІ.

"Хотів би нагадати вам, що ми з вами живемо за регламентом, - заявив він. - Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон".

Перший заступник голови ВР та представник зе-команди Руслан Стефанчук, якого у фракції вже публічно називають найімовірнішим претендентом на крісло Разумкова, у відповідь досить їдко зазначив, що "мріє, щоб погоджувальна рада врешті-решт почала відповідати регламенту".

"І перестала бути місцем для поширення якихось пліток чи емоцій заради власних амбіцій", - заявив він, глянувши на Разумкова.