Разумкову влаштували демарш на погоджувальній раді. Що відбулося
Голови комітетів Верховної Ради демонстративно покинули засідання погоджувальної ради та публічно розкритикували роботу голови ВР Дмитра Разумкова.
Відповідний брифінг голови комітетів провели після засідання ради.
Демарш відбувся у розпал кампанії, яку розпочала фракція "Слуга народу" з тим, щоб звільнити Разумкова з посади. За його звільнення уже зібрали потрібну кількість підписів, щоб винести питання на голосування в сесійну залу.
Варто зазначити, що 19 з 23 комітетів парламенту очолюють депутати від "Слуги народу". У брифінгу взяли участь 15 парламентарів.
Депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що погоджувальна рада "остаточно перетворилася на майданчик політичних маніфестацій" та "абсолютно безпідставних і брехливих заяв та маніпуляцій".
"Ми не можемо і не будемо миритися з таким порядком речей. Тому ми, голови комітетів, залишили сьогодні погоджувальну раду, яку, на жаль, чинний спікер пан Разумков дозволив перетворити на ярмарок політичного марнославства", - зазначив він.
Його колега, очільник комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький додав, що засідання погоджувальної ради "перетворилося на політичну виставу одного актора".
Разумков проти
Погоджувальна рада в понеділок, яка традиційно передує пленарному тижню, цього разу справді відбувалася в непростій атмосфері.
Спікер Дмитро Разумков був особливо різким. Він повідомив, що фракція "Слуга народу" відмовилася зустрічатися з ним, щоб обговорити усі проблемні моменти та ініціативу відправити його у відставку.
Разумков кілька разів публічно розкритикував колег, звинуватив їх в неналежній роботі та навіть зробив випад в бік тарифного меморандуму, який ініціювала влада і який начебто має гарантувати, що ціни на тарифи не будуть рости в цьому опалювальному сезоні.
Разумков також дав зрозуміти, що голосування за його відставку не відбудеться найближчими днями, як про це писали деякі ЗМІ.
"Хотів би нагадати вам, що ми з вами живемо за регламентом, - заявив він. - Поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон".
Перший заступник голови ВР та представник зе-команди Руслан Стефанчук, якого у фракції вже публічно називають найімовірнішим претендентом на крісло Разумкова, у відповідь досить їдко зазначив, що "мріє, щоб погоджувальна рада врешті-решт почала відповідати регламенту".
"І перестала бути місцем для поширення якихось пліток чи емоцій заради власних амбіцій", - заявив він, глянувши на Разумкова.
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