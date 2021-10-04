Facebook, Instagram та WhatsApp. Відбувся великий збій соцмереж
Близько 18.50 за українським часом ввечері в понеділок відразу декілька популярних соціальних мереж перестали працювати з різних пристроїв.
Йдеться, зокрема, про Facebook, Facebook Messenger, Instagram та WhatsApp. Усі ці сервіси належать до однієї компанії.
Сервіс DownDetector показує сплеск скарг за цими сервісами.
Поки що немає інформації, з чим саме пов'язаний збій та коли проблему вирішать.
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