Facebook, Instagram та WhatsApp. Відбувся великий збій соцмереж

10 хвилин(и) тому

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Близько 18.50 за українським часом ввечері в понеділок відразу декілька популярних соціальних мереж перестали працювати з різних пристроїв.

Йдеться, зокрема, про Facebook, Facebook Messenger, Instagram та WhatsApp. Усі ці сервіси належать до однієї компанії.

Сервіс DownDetector показує сплеск скарг за цими сервісами.

Підпис до фото, Я свідчать дані DownDetector, йдеться про глобальну проблему

Поки що немає інформації, з чим саме пов'язаний збій та коли проблему вирішать.