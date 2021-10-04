Офшори Зеленського і світових лідерів – найгучніші імена Pandora Papers. Теленовини ВВС 04.10.21.

У випуску 4 жовтня:

  • Офшори Зеленського і його оточення: журналісти з'ясували, що «Квартал-95» міг отримати мільйони доларів від Коломойського.
  • Як витік фінансових документів Pandora Papers показав таємне багатство світових лідерів.
  • Як новий витік позначиться на приховуванні грошей в офшорах.

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