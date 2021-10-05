Цукерберг втратив $ 6 млрд через найбільший в історії збій Facebook. Що сталося

12 хвилин(и) тому

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У понеділок в роботі сервісів Facebook - однойменної соціальної мережі, а також соцмережі Instagram і месенджерів WhatsApp та Facebook Messenger - стався збій, через що десятків мільйонів користувачів по всьому світу не мали доступу до сервісів.

Сайт Downdetector, який відстежує проблеми у роботі великих інтернет-ресурсів, отримав більше 10,6 млн скарг.

Труднощі з доступом до сайтів і додатків були, зокрема, в Україні, США, Великій Британії та країнах ЄС.

Downdetector назвав нинішній збій найбільшим в історії Facebook.

Він тривав більше шести годин. Робота соцмереж почала відновлюватися в ніч на вівторок, а повністю проблеми усунули лише до ранку.

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"Вибачаюся за сьогоднішній збій: я знаю, як сильно ви покладаєтеся на наші послуги, щоб залишатися на зв'язку з близькими вам людьми", - заявив засновник Facebook Марк Цукерберг.

За даними інженерів компанії, збій виник після зміни налаштувань магістральних маршрутизаторів, які відповідають за координацію мережевого трафіку між дата-центрами Facebook.

"Цей збій в мережевому трафіку спричинив каскадний вплив на спосіб зв'язку наших центрів обробки даних, що призвело до зупинки роботи наших служб", - йдеться в заяві Facebook.

Водночас там наголошують, що свідчень про те, що через інцидент стався витік персональних даних користувачів, немає.

Через збій сервісів Facebook збільшилось навантаження на інші платформи, в результаті чого вони також працювали з перебоями.

Проблеми почалися у користувачів месенджерів Telegram і Viber, сервісу мікроблогів Twitter і відеохостингу YouTube, а також платформи Zoom й стрімінгового сервісу Netflix. В Україні також проблемно вмикався телесервіс Megogo.

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За даними Bloomberg, Марк Цукерберг за час збою втратив більше 6 млрд доларів чистого капіталу (тобто втрачав приблизно по $ 1 млрд на годину).

Його статки знизилися до 121,6 млрд доларів.

У результаті засновник Facebook опустився в рейтингу найбагатших людей світу з третьої на п'яту сходинку, яку раніше займав Білл Гейтс.

"Цей збій був глобальним і вплинув на всі численні відділи Facebook. Його тривалість також незвична. Повідомляють, що в центральному офісі Facebook був "хаос", поки техніки намагалися вирішити проблему", - пише кореспондент BBC News з питань технологій Джеймс Клейтон.

За його словами, збій вивів з ладу внутрішні інструменти Facebook, чим ще більше посилив труднощі інтернет-гіганта.