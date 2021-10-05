У державному Укрексімбанку напали на журналістів "Схем"

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Natalie Sedletska

Журналісти програми розслідувань "Схеми" заявляють про напад на них під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

"На них напали у центрі Києва високопосадові працівники державного "Укрексімбанку", прямо у кабінеті голови правління, забрали техніку та видалили відзняте відео (в тому числі відео нападу)", - написала у Facebook журналістка "Схем" Наталія Седлецька.

У самому банку ситуацію наразі не коментують - телефон пресслужби відключений.

Силою забрали камери

Автор фото, eximb.com Підпис до фото, Євген Мецгер - голова правління "Укрксімбанку"

За словами Наталії Седлецької, журналіст і оператор "Схем" записували інтерв'ю з Євгеном Мецгером в центральному офісі "Укрексімбанку": "За редакційним завданням журналіст мав поставити запитання Мецгеру, щоб його позиція була відображена у розслідуванні, яке готується на один з найближчих ефірів".

"Але Мецгеру не сподобалось запитання журналіста-розслідувача. Тому він викликав охорону і наказав... "забрати камери" та "дістати із них касети", - додала вона.

Седлецька також стверджує, що охорона банку силою забрала в оператора дві камери, дістала звідти картки пам'яті та видалила відзняте відео. При цьому журналістів утримували у кабінеті Мецгера, "фізично перешкоджали залишати приміщення" та оглядали одяг а предмет записуючих пристроїв.

"У кабінеті, окрім самого Мецгера також був присутній директор департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку на ім'я Ігор, який застосував фізичну силу до оператора "Схем", - додала Наталія Седлецька.

Водночас один з журналістів зміг записати події на диктофон.

Автор фото, "Радіо Свобода"

"Я сказав, я забороняю давати інтерв'ю. Я вам не даю дозвіл на запис, що, не зрозуміло?" - говорить на аудіо голос, який у "Схемах" підписали як голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

"Давай, забирай у них камеру. Ігор, забрай у них камеру… Виставте їх за двері… Касети повитягуйте", - продовжує той же голос.

"Ви знаходитесь на об'єкті критичної інфраструктури. Ведіть себе нормально, прошу вас", - каже інший голос, ймовірно, працівника банку, якого називають Ігор.

"Стоять і пишуть тут, взагалі охр..ли (Знахабніли. - Ред.)", - додає ймовірний голос Євгена Мецгера.

Також на записі чути звуки фізичного протистояння, а журналіст Кирило Овсяний запитує, чому охорона "скрутила мого оператора" і проситься вийти. Голоси ймовірних працівників банку при цьому стверджують, що журналісти ведуть себе якось неправильно й забороняють їм вийти.

"Євген Мецгер очолив державний "Укрексімбанк" через рік після перемоги Зеленського на виборах. Майже однолітка Зеленського, виходець з Кривого Рогу. Дружина Мецгера - подружка Олени Кравець з Кварталу-95", - додає Наталія Седлецька.

За її словами, журналісти написали у поліцію заяву про перешкоджання законній журналістській діяльності.

Поліція вже розслідує ситуацію і порушили кримінальне провадженя за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

"На даний час правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об'єктивного та неупередженого досудового розслідування", - відзначають у столичній поліції.

"Редакція завершує роботу над розслідуванням про факти, запитання про які так не сподобались голові державної фінансової установи. Опублікуємо його найближчим часом", - анонсують у "Схемах".

Євген Мецгер очолює державний "Укрексімбанк" з березня 2020 року.

До цього він працював в "Укргазбанку" і банку "Фінанси та кредит".

А в 1999 році закінчив Криворізький національний університет.