Легендарний криголам JCR, який купила Україна, вже в Одесі. Перші кадри

1 година тому

Автор фото, Алекс Заклецький Підпис до фото, Криголам під українським прапором вперше заходить до порту в Одесі

Потужний криголам James Clark Ross, який нещодавно придбала Україна для Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ), прибув в Одесу.

Судно вже під українським прапором, але процес його передачі від Британської антарктичної служби (BAS) все ще триває.

До цього криголам перебував в одному з портів у Данії, а кілька днів тому вирушив до України.

"З Данії в Україну, через три моря - Північне, Середземне та Чорне, нашого красеня привели два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський "капітан-наставник" Саймон Воллес", - пише Національний антарктичний науковий центр.

"Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву", - аносували у центрі.

Тоді ж судно відкриють для екскурсій.

Колишній флагман BAS

Автор фото, Алекс Заклецький Підпис до фото, James Clark Ross пришвартувався в Одесі

RRS James Clark Ross назвали на честь Джеймса Кларка Росса - британського військового моряка та мандрівника, який у XIX столітті на кораблях "Терор" і "Еребус" здійснив найбільшу для свого часу експедицію в Антарктику, а згодом долучився до пошуків зниклої експедиції Франкліна в Арктиці.

Криголам скорочено називають JCR, а RRS в назві означає "Royal Research Ship" - "королівське дослідницьке судно".

В Україні він отримає нову назву - зараз НАНЦ обирає нове ім'я для свого нового судна.

Кригола майже 100 метрів завдовжки та водозаміщенням 5732 тонни.

Автор фото, Алекс Заклецький

Він спеціалізується на морських біологічних, океанографічних та геофізичних дослідженнях.

На його борту є кілька лабораторій, а також системи лебідок, які дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі чи у середній частині судна.

James Clark Ross спустили на воду 1 грудня 1990 року і з 1991 року воно було штатним судном і флагманом Британської антарктичної служби (разом з іншим криголамом RRS Ernest Shackleton, який в 2019 році передали Норвегії, а згодом Італії).

Автор фото, Андрій Зотов Підпис до фото, Також в Одесу йде інше судно "Бельгіка", яке Україні передала Бельгія для екологічного моніторингу Чорного та Азовського морів

За ці роки "Джеймс Кларк Росс" здійснив багато експедицій в Антарктику, де вивчав зміни клімату, і айсберги, а також забезпечував британські й інші антарктичні місії.

Україні він обійшовся у 5 млн доларів, що дуже низька ціна для такого судна.

Навіщо криголам Україні?

Автор фото, Алекс Заклецький Підпис до фото, Нещабаром криголам отримає нове ім'я

Дослідницьке судно - давня потреба українських науковців та полярників зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиці.

Щороку Україні доводиться фрахтувати іноземне судно для того, щоб доправляти антарктичні експедиції на "Академік Вернадський" та забирати їх звідти.

Це щоразу коштувало мільйони доларів, які витрачали з бюджету на іноземні судна.

Автор фото, BAS.AC.UK

"Cподіваємося, що українські полярники вже цьогоріч вирушать на крижаний континент на власному судні під прапором України, а одночасно із дослідженнями на "Вернадському" почнуться роботи наших вчених у відкритому океані", - розповідали раніше у Міністерстві науки та освіти України.

Окрім заміни експедицій на "Академіку Вернадському" нове судно накож використовуватимуть для наукових досліджень в інших частинах світового океану.

Власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки та науковців, говорять у НАНЦ:

після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану;

розв'язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" та розширити можливості сезонних експедицій;

створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;

проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.