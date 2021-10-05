Легендарний криголам JCR, який купила Україна, вже в Одесі. Перші кадри
Потужний криголам James Clark Ross, який нещодавно придбала Україна для Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ), прибув в Одесу.
Судно вже під українським прапором, але процес його передачі від Британської антарктичної служби (BAS) все ще триває.
До цього криголам перебував в одному з портів у Данії, а кілька днів тому вирушив до України.
"З Данії в Україну, через три моря - Північне, Середземне та Чорне, нашого красеня привели два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський "капітан-наставник" Саймон Воллес", - пише Національний антарктичний науковий центр.
"Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву", - аносували у центрі.
Тоді ж судно відкриють для екскурсій.
Колишній флагман BAS
RRS James Clark Ross назвали на честь Джеймса Кларка Росса - британського військового моряка та мандрівника, який у XIX столітті на кораблях "Терор" і "Еребус" здійснив найбільшу для свого часу експедицію в Антарктику, а згодом долучився до пошуків зниклої експедиції Франкліна в Арктиці.
Криголам скорочено називають JCR, а RRS в назві означає "Royal Research Ship" - "королівське дослідницьке судно".
В Україні він отримає нову назву - зараз НАНЦ обирає нове ім'я для свого нового судна.
Кригола майже 100 метрів завдовжки та водозаміщенням 5732 тонни.
Він спеціалізується на морських біологічних, океанографічних та геофізичних дослідженнях.
На його борту є кілька лабораторій, а також системи лебідок, які дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі чи у середній частині судна.
James Clark Ross спустили на воду 1 грудня 1990 року і з 1991 року воно було штатним судном і флагманом Британської антарктичної служби (разом з іншим криголамом RRS Ernest Shackleton, який в 2019 році передали Норвегії, а згодом Італії).
За ці роки "Джеймс Кларк Росс" здійснив багато експедицій в Антарктику, де вивчав зміни клімату, і айсберги, а також забезпечував британські й інші антарктичні місії.
Україні він обійшовся у 5 млн доларів, що дуже низька ціна для такого судна.
Навіщо криголам Україні?
Дослідницьке судно - давня потреба українських науковців та полярників зі станції "Академік Вернадський" в Антарктиці.
Щороку Україні доводиться фрахтувати іноземне судно для того, щоб доправляти антарктичні експедиції на "Академік Вернадський" та забирати їх звідти.
Це щоразу коштувало мільйони доларів, які витрачали з бюджету на іноземні судна.
"Cподіваємося, що українські полярники вже цьогоріч вирушать на крижаний континент на власному судні під прапором України, а одночасно із дослідженнями на "Вернадському" почнуться роботи наших вчених у відкритому океані", - розповідали раніше у Міністерстві науки та освіти України.
Окрім заміни експедицій на "Академіку Вернадському" нове судно накож використовуватимуть для наукових досліджень в інших частинах світового океану.
Власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки та науковців, говорять у НАНЦ:
- після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану;
- розв'язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський" та розширити можливості сезонних експедицій;
- створювати науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами;
- проводити дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.
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