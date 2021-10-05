Ласкаво просимо біженців з Facebook: як бренди розважалися у Twitter через збій FB
Поки у понеділок Facebook та його сервіси "лежали", багато брендів розважалися в іншій соцмережі Twitter, яка продовжувала працювати.
Все почалося з ось цього твіту самого офіційного аккаунту Twitter: "Привіт буквально всім".
На що відгукнувся акаунт Instagram, який побажав "гарного понеділка".
А далі з'явився McDonald`s, який запитав, чим він може допомогти, на що Twitter відповів: "59,6 млн наггетсів для моїх друзів". І попросив вислати їх у дірект.
А офіційний аккаунт України запросив "біженців з Facebook, Instagram та WhatsApp".
Традиційно для таких випадків Twitter наповнили сотні мемів про те, як ця соцмережа випереджає Facebook.
Понеділок явно видався гарним днем для Twitter.
А також кепкували із засновника Facebook Марка Цукерберга, в якого, вочевидь, було багато роботи у понеділок.
Аккаунт "Криниця мисливці" згадав Містера Біна.
Збройні сили Ізраїлю запропонували допомогу своїх техніків.
А СММники "Укрпошти" просто розважалися.
А український сайт гумористичних "новин" UaReview припустив, що всі проблеми у Facebook сталися через те, що "Цукерберг заснув на клавіатурі".
"Винний в інциденті сам засновник Facebook Марк Цукерберг, який просто посеред робочого дня заснув обличчям на клавіатурі. Через це були натиснуті гарячі клавіші, які запустили функцію "вийти з Facebook" для усіх користувачів", - фантазують автори UaReview.
Вони додають, що це ще не найгірше, що могло статися, адже є й інші комбінації клавіш.
"Так при комбінації "Shift+Tab+1+9+8+4" в усіх користувачів на аватарах встановилося б фото Цукерберга, комбінація "Alt+Ctrl+S+A+D" увімкнула б у всіх програвання пісні "Radiohead - Creep", а "Caps Lock+Shift+B+L+O" змінила б основний колір Facebook на теракотовий", - жартують UaReview.
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