Ласкаво просимо біженців з Facebook: як бренди розважалися у Twitter через збій FB

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Поки у понеділок Facebook та його сервіси "лежали", багато брендів розважалися в іншій соцмережі Twitter, яка продовжувала працювати.

Все почалося з ось цього твіту самого офіційного аккаунту Twitter: "Привіт буквально всім".

На що відгукнувся акаунт Instagram, який побажав "гарного понеділка".

А далі з'явився McDonald`s, який запитав, чим він може допомогти, на що Twitter відповів: "59,6 млн наггетсів для моїх друзів". І попросив вислати їх у дірект.

Автор фото, Twitter

А офіційний аккаунт України запросив "біженців з Facebook, Instagram та WhatsApp".

Традиційно для таких випадків Twitter наповнили сотні мемів про те, як ця соцмережа випереджає Facebook.

Автор фото, Twitter

Понеділок явно видався гарним днем для Twitter.

Автор фото, Twitter

А також кепкували із засновника Facebook Марка Цукерберга, в якого, вочевидь, було багато роботи у понеділок.

Автор фото, Twitter

Аккаунт "Криниця мисливці" згадав Містера Біна.

Збройні сили Ізраїлю запропонували допомогу своїх техніків.

Автор фото, Twitter

А СММники "Укрпошти" просто розважалися.

Автор фото, Twitter

А український сайт гумористичних "новин" UaReview припустив, що всі проблеми у Facebook сталися через те, що "Цукерберг заснув на клавіатурі".

"Винний в інциденті сам засновник Facebook Марк Цукерберг, який просто посеред робочого дня заснув обличчям на клавіатурі. Через це були натиснуті гарячі клавіші, які запустили функцію "вийти з Facebook" для усіх користувачів", - фантазують автори UaReview.

Автор фото, uareview.com

Вони додають, що це ще не найгірше, що могло статися, адже є й інші комбінації клавіш.

"Так при комбінації "Shift+Tab+1+9+8+4" в усіх користувачів на аватарах встановилося б фото Цукерберга, комбінація "Alt+Ctrl+S+A+D" увімкнула б у всіх програвання пісні "Radiohead - Creep", а "Caps Lock+Shift+B+L+O" змінила б основний колір Facebook на теракотовий", - жартують UaReview.

Автор фото, Twitter