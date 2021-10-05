Нобелівську премію з фізики вручили за прогнозування змін клімату

27 хвилин(и) тому

Автор фото, twitter.com/NobelPrize

Шведська королівська академія наук оголосила прізвища лауреатів Нобелівської премії з фізики. Ними стали Шукуро Манабе, Клаус Хассельманн та Джорджіо Парізі.

Їх відзначили за "новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

Американсько-японського науковця Шукуро Манабе та німця Клауса Хассельмана відзначили за "фізичне моделювання клімату Землі, кількісну оцінку мінливості та надійне прогнозування глобального потепління", а італійця Джорджіо Парізі - "за відкриття взаємодії безладу і флуктуацій у фізичних системах від атомних до планетарних масштабів".

4 жовтня Нобелівський комітет назвав ім'я лауреатів премії в області медицини та фізіології. Ними стали Девід Джуліус і Ардем Патапутян - за дослідження рецепторів температури і дотику.

Відкриття Джуліуса і Патапутяна нобелівське журі визнало проривним.

"Лауреати нинішнього року дозволили нам зрозуміти, як температура або механічна сила ініціюють нервові імпульси, які допомагають нам сприймати світ і адаптуватися", - заявили в комітеті.