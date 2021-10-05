Жертвами католицьких священників у Франції стали сотні тисяч дітей - розслідування

1 година тому

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Приблизно 216 тисяч дітей стали жертвами зловживань з боку католицького духовенства у Франції з 1950 року. Про це заявив Жан-Марк Сове - голова комісії, яка розслідує зловживання духовенства та парафіян католицької церкви у країні.

Заява пролунала під час презентації великої доповіді про сексуальне насильство у французькій католицькій церкві.

Жан-Марк Сове зазначив, що кількість жертв може зрости до 330 тисяч, якщо включити зловживання з боку парафіян церкви.

Одна з жертв назвала доповідь поворотним моментом в історії Франції. Доповідь базувалася на архівах церкви, судів та поліції, а також на інтерв'ю з жертвами.

У більшості випадків ці правопорушення, згідно з французьким законодавством, вже не підлягають судовому переслідуванню через великий строк давності злочинів.

Розслідування почалося з ініціативи Французької Католицької церкви після низки скандалів в інших країнах.