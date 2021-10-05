Разумкова відсторонили від ведення засідань Ради

45 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань парламенту на два дні. За таке рішення проголосували 240 народних депутатів.

Рішення підтримали 200 депутатів фракції "Слуга народу", 16 депутатів партії "За майбутнє", 18 депутатів групи "Довіра", три депутати "Голосу" та троє позафракційних.

Голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, аргументуючи відсторонення, заявив, що Дмитро Разумков порушив регламент під час проведення погоджувальної ради у понеділок.

Того дня голови комітетів Верховної Ради від "Слуги народу" демонстративно покинули засідання погоджувальної ради. Вони публічно розкритикували роботу Разумкова після того, як той відмовився ставити на голосування пропозиції президентської фракції щодо розкладу пленарних засідань.

У вівторок Разумков усунувся від питання свого відсторонення з посади, тож засідання Ради проводив перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Депутатка від "Євросолідарності" Ірина Геращенко висловила обурення діями "Слуги народу". Вона нагадала, що згідно з регламентом, спікера можна відсторонити за порушення, яке відбулося у день відсторонення, а не за дії в попередній день.

Раніше депутати "Слуги народу" зібрали потрібну кількість підписів, щоб винести на голосування відставку Разумкова. Проте дата цього голосування досі лишається невідомою.

30 вересня фракція "Слуга народу" розпочала процедуру збору підписів за відставку з посади спікера Дмитра Разумкова. Він сам повідомив про це у Facebook.

За його словами, з цією ініціативою до нього офіційно звернувся голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Того ж дня Разумков виступив проти висунення Зеленського на другий термін.

"У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - сказав він.