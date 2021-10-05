Літак застряг під мостом в Індії. Як він там опинився

1 година тому

Автор фото, SCREENGRAB FROM ASHOKERAJ/TWITTER

Відео літака компанії "Air India", який застряг під пішохідним переходом в Делі, збурило мережу та набрало десятки тисяч переглядів.

Списаний лайнер, за повідомленнями, продали на брухт, але він невдало застряг під час транспортування.

В Twitter з'явилося відео, на якому автомобілі об'їжджають фюзеляж літака без крил. Воно відразу стало вірусним.

Авіакомпанія "Air India" від повітряного судна відхрестилася.

"Це знятий з реєстрації, списаний та проданий літак "Air India". Минулого вечора його перевозили нові власники. "Air India" ні за яких обставин не має до цього літака жодного відношення", - йдеться в заяві.

Представники аеропорту Делі повідомили газеті "Times of India", що літак не є частиною повітряного парку аеропорту і що, "можливо, водій зробив помилку при його транспортуванні".

Тим часом відео набрало вже тисячі переглядів в Twitter і на YouTube, причому багато хто запитує, як же літак зміг так невдало застрягти.

Інші зазначають, що він стоїть під мостом уже не перший день.

Хтось дивується, чому перед транспортуванням такого великогабаритного транспортного засобу водій не уточнив заздалегідь маршрут.

Багато хто згадує схожий випадок, який стався в грудні 2019 року, коли теж в Індії, в штаті Західна Бенгалія, і теж під мостом застряг списаний поштовий літак все тієї ж компанії "Air India".