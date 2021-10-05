Чи справді в київські ресторани та установи можна лише з тестами або COVID-сертифікатами?

19 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У київській мерії спростували повідомлення низки ЗМІ, що з 5 жовтня в установи та заклади Києва пускатимуть лише з негативними тестами на COVID або з сертифікатами про вакцинацію.

"COVID-сертифікати або негативні тести на COVID не є обов'язковими для відвідування закладів або установ, доки Київ залишається у "жовтій" зоні", - заявили у КМДА..

Актуальні вимоги до відвідувачів громадських приміщень - маски та дотримання дистанції.

Як пояснили в мерії, непорозуміння виникло через опублікований протокол №15, ухвалений на засіданні штабу КМДА із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У ньому справді йдеться, що до закладів та установ усіх форм управління та власності мають пускати лише після пред'явлення негативного тесту на COVID або сертифіката про вакцинацію.

У мерії підкреслили, що цей протокол не є обов'язковим до виконання. Він - лише частина підготовки до можливого посилення карантину, якщо Київ перейде до "помаранчевого" або "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

"У КМДА напрацьовують механізм роботи міських та районних закладів і установ, коли наявність COVID-сертифікату або негативного тесту на COVID буде обов'язковою", - пояснили в адміністрації.

"Про посилення карантинних обмежень на сьогодні поки не йдеться", - уточнили в заяві.

Щоб обмеження, які обговорювали на засіданні штабу, не набули чинності, киян закликали дотримуватися маскового режиму та дистанції у публічних місцях, а також - якнайшвидше вакцинуватися.

"Це не лише убезпечить від жорсткого локдауну, але й від ускладнень через COVID та госпіталізації", - підсумували в КМДА.

В Україні протягом місяця зростає кількість нових випадків коронавірусу. На початку жовтня вперше за довгий час в країні знову стали реєструвати понад 10 тис. випадків на добу.

Київ - у першій десятці за приростом хворих.