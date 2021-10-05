Кольє у формі зашморгу. Модний дім Givenchy потрапив у скандал на Тижні моди в Парижі

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Французький модний дім Givenchy потрапив під вогонь критики, продемонструвавши на показі Весна-літо 2022 в Парижі кольє у формі зашморгу.

Металева прикраса, схожа на петлю, стала частиною дебютної колекції креативного директора Givenchy Метью Вільямса, який приєднався до роботи над брендом минулого літа. На прикрасу незвичайної форми тут же звернули увагу користувачі соцмереж і фешн-критики.

"Здавалося б, модна індустрія повинна була нарешті усвідомити, що не варто показувати речі, що нагадують петлю, як це було у випадку з колекцією Burberry в 2019 році, - йдеться в Instagram Diet Prada (фешн-акаунт, який критикує бренди за відсутність інклюзивності та культурну апропріацію). - Але, схоже, історія йде по колу".

Два роки тому британському модному дому Burberry довелося вибачатися за светр з вузлом, що нагадував зашморг для повішання, представлений на модному показі в Лондоні. Критики побачили в одязі натяк на самогубство та відсилання до практики лінчування.

Цього разу кольє у формі зашморгу також викликало невдоволення серед користувачів соцмереж.

"Як це могло пройти через руки стількох людей до показу, і всім здалося, що це нормально? І чому це мене не дивує?" - запитує в своєму Instagram активістка Кім Саіра.

"Чесне слово, в якому всесвіті зашморг на шиї у дівчини вважається модою? - пише в своєму Twitter користувач Абхік Чоудурі. - Постарайся зробити щось краще, Метью (мається на увазі креативний директор бренду Метью Вільямс), як для цього світу, так і для бренду. Молодим хлопцям і дівчатам не варто бачити такі речі в наш час, тим більше на Паризькому тижні моди".

Прихильники дизайну нової колекції відзначили, що прикраса виглядає не так вже й страхітливо і що мистецтво створюють для того, щоб шокувати людей.

Сандалі раба та палички для піци

За останні кілька років люксові бренди неодноразово піддавали критиці через неетичні або неполіткоректні, на думку критиків, колекції.

У 2019 році бренд Gucci зняв з продажів вовняний светр, комір якого декому нагадав обличчя темношкірої людини.

Китай закликав до бойкоту колекцію Dolce & Gabanna після скандальної рекламної кампанії, в якій китайська модель з великими труднощами намагається їсти паличками традиційну італійську їжу - пасту та піцу (жителі КНР назвали це наругою над культурою країни).

Інша маркетингова невдача спіткала компанію в 2016 році, коли одну з моделей взуття своєї літньої колекції Dolce & Gabbana назвала "сандалями раба".