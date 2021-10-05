Чому не працював Facebook, криголам в Одесі і російські гроші Пандори. Теленовини ВВС

47 хвилин(и) тому

У випуску 5 жовтня:

Збитки Марка Цукерберга внаслідок збою роботи Facebook, Instagram WhatsApp перевищили шість мільярдів. Але постраждала також репутація соцмереж. Чому так сталося і які інші проблеми в компанії?

Російські гроші з досьє Пандори - на що їх витрачають у Британії.

Колишній британський, а нині український. Криголам уже в Одесі.

Хто отримав Нобелівську премію з фізики і медицини.

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