Чому не працював Facebook, криголам в Одесі і російські гроші Пандори. Теленовини ВВС

У випуску 5 жовтня:

  • Збитки Марка Цукерберга внаслідок збою роботи Facebook, Instagram WhatsApp перевищили шість мільярдів. Але постраждала також репутація соцмереж. Чому так сталося і які інші проблеми в компанії?
  • Російські гроші з досьє Пандори - на що їх витрачають у Британії.
  • Колишній британський, а нині український. Криголам уже в Одесі.
  • Хто отримав Нобелівську премію з фізики і медицини.

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