"Facebook шкодить дітям та послаблює демократію" - заява ексспівробітниці у Сенаті

20 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Френсіс Хоген твердить, що Facebook систематично ставить прибутки вище безпеки

Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген заявила на слуханнях у Сенаті США, що сайти та додатки, розроблені компанією, "шкодять дітям, сіють розбрат та послаблюють нашу демократію".

37-річна Хоген раніше була менеджером з продуктів Facebook, але згодом перетворилася на запеклого критика компанії.

Її виступ на Капітолійському пагорбі співпав не лише із посиленням звинувачень на адресу Facebook, але й з наймасштабнішим збоєм у роботі сервісів, розроблених компанією.

У своєму виступі в Сенаті Хоген також скритикувала і засновника Facebook Марка Цукерберга, заявивши, що той має безмежну владу в компанії, і "ніхто не може притягти його до відповідальності, крім нього самого".

Проте Цукерберг швидко відреагував на звинувачення колишньої співробітниці, заявивши, що вона подає "неправдиву картинку".

"Основою цих звинувачень лежить ідея про те, що ми віддаємо пріоритет прибуткам, а не безпеці та добробуту. Це просто неправда, - написав Цукерберг у великому пості про останні події довкола його компанії. - Ми дуже піклуємося про безпеку, благополуччя та психічне здоров'я".

Він також твердить, що багато із того, про що каже Френсіс Хоген, "не має сенсу", і ще раз нагадав про зусилля, яких компанія докладає для боротьби із шкідливим контентом, посилення прозорості роботи та розробку "провідних у галузі дослідницьких програм, присвячених важливим питанням".

Цієї неділі Френсіс Хоген розповіла CBS News, що забрала низку внутрішніх документів Facebook і вже поділилася ними із Wall Street Journal.

На основі цих документів WSJ провело незалежне розслідування, яке дійшло висновку, що Instagram може шкодити психологічному здоров'ю дівчат.

Цю ж тему Хоген продовжила і у виступі в Сенаті.

"Керівництво компанії знає, як зробити Facebook та Instagram безпечнішими, але не хоче вносити необхідні зміни, тому що ставить свої астрономічні прибутки вище людей", - заявила Хоген.

Facebook є найпопулярнішою соцмережею у світі. За даними компанії, вона має близько 2,7 мільярди активних користувачів щомісяця. Сотні мільйонів людей користуються й іншими продуктами Facebook, такими як WhatsApp та Instagram.

Але вже не перший рік компанію запекло критикують - від того, що вона не може захистити приватність і дані своїх користувачів до того, що вона недостатньо робить, аби перешкодити поширенню дезінформації.