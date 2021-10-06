Голова Укрексіму Мецгер склав повноваження після нападу на журналістів

58 хвилин(и) тому

Автор фото, eximb.com Підпис до фото, Євген Мецгер - голова правління "Укрксімбанку"

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою", - йдеться у заяві голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера.

"Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", - твердить він і повідомляє, що "невідклано пише заяву про складання повноважень Голови Правління".

Але це лише на час перевірки банку згідно з відповідними процедурами.

"Подальший розвиток ситуації залежить тільки від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою", - запевняє Євген Мецгер.

Розслідування "не забере багато часу", - повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, від себе назвавши поведінку голови "Укрексімбанку" стосвно журналістів "неприпустимою у демократичному суспільстві".

Раніше про те, що ситуація навколо "Укрексімбанку" може сприйматися лише негативно, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Модель поведінки, яку суспільство побачило від представників банку, є неприпустимою, - цитує сайт ОП заяву пана Подоляка. - Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня - коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість".

В Офісі президента нагадують, що Нацполіція відкрила кримінальне провадження і "аналізує всі обставини того, що сталося".

А Наглядова рада банку заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку.

Щоб ця перевірка була максимально об'єктивною, в ОП радять "щонайменше" відсторонити від посади голову правління банку.

"Як максимум для нівелювання шкоди банку та державі потрібні, можливо, і більш жорсткі кадрові рішення у фінансовій установі", - також йдеться у повідомленні ОП.

Напередодні журналісти програми розслідувань "Схеми" заявили, що на них напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

Очільниця "Схем" Наталія Седлецька повідомила, що "журналіст мав поставити запитання Мецгеру, щоб його позиція була відображена у розслідуванні, яке готується на один з найближчих ефірів. Але Мецгеру не сподобалось запитання розслідувача. Тому він викликав охорону і наказав... "забрати камери" та "дістати із них касети."

Пізніше вона написала у Fecabook, що відео вдалося відновити: "Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю, наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищені".

За її словами, на відновленому відео є весь запис цього інциденту - саме "інтерв'ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі".

Очільник МВС Денис Монастирський каже, що відновлене відео долучать до матеріалів справи.

Автор фото, NATALIE.SEDLETSKA

У самому банку спочтаку заявили, що журналісти намагалися дізнатися банківську таємницю.

"Під час інтерв'ю журналіст "Радіо Свобода" Кирило Овсяний поставив низку питань стосовно надання інформації про діяльність клієнтів банку, яку банк отримав у процесі їхнього обслуговування і правовідносин з ними", - пояснили в "Укрексімбанку".

"Інформація, яка запитувалася, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, яку банки зобов'язані зберігати, у тому числі шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до неї. З огляду на це, прес-служба банку була змушена зупинити подальше проведення зазначеного інтерв'ю", - повідомили в банку. Там також запропонували журналісту підготувати перелік нових питань, на які установа вже зможе відповісти.

Додатково банк хоче викласти свою позицію на пресконференції, що має відбутися 6 жовтня.

Євген Мецгер очолює державний "Укрексімбанк" з березня 2020 року.

До цього він працював в "Укргазбанку" і банку "Фінанси та кредит".

А в 1999 році закінчив Криворізький національний університет.