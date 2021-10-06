Євген Мецгер. Хто такий голова Укрексімбанку

9 годин(и) тому

Автор фото, Укрексімбанк

Голова правління державного "Укрексімбанку" Євген Мецгер за день став відомим - після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" та їхнім відео, яке безуспішного намагалися видалити "айтішники" банку.

Що ж відомо про пана Мецгера?

Банкір з Кривого Рогу

Євгену Мецгеру 43 роки. Він земляк президента Володимира Зеленського. Народився і навчався у Кривому Розі.

Автор фото, Укрексімбанк

В офіційній біографії значиться, що у 1999 році він закінчив Криворізький національний університет. У 2001 році - Київський національний економічний університет.

В обох ВНЗ він отримав дипломи з відзнакою.

На початку 2000-х починає працювати у банках, зокрема керував різними відділами у банку "Фінанси і кредит".

З 2006 року переходить у державний "Укрексімбанк", який належить уряду.

Євген Мецгер був начальником управління малого та середнього бізнесу "Укрексімбанку", а у 2015 році перейшов у інший державний банк - "Укргазбанк", де був директором департаменту малого та середнього бізнесу, а пізніше - членом правління та заступником голови правління.

У березні 2020 року він повернувся в "Укрексімбанк", де вже сам став головою правління.

Попереднього голову банку Олександра Гриценка у 2019 році СБУ затримала за підозрами у відмиванні грошей Януковича.

Знайомий Зеленського

Автор фото, Укрексімбанк

Євгена Мецгера називають "банкіром, якому дзвонить Зеленський", а його дружина Юлія Мецгер, за даними низки медіа, подруга Олени Кравець з "Кварталу 95".

Юлія Мецгер була юристкою в тому ж "Укрексімбанку", а зараз входить у наглядову раду "Приватбанку" - іншого державного банку.

Автор фото, Міністерство фінансів

На питання журналістів "НВ Бізнес" про стосунки з Володимиром Зеленським та Оленою Кравець Євген Мецгер відповів: "У мене досить широке коло знайомих, друзів і товаришів, з ким я спілкувався і продовжую спілкуватися. І я не приховую, ми були знайомі, кілька разів бачили один одного і раніше".

"Але говорити про дружбу, сімейну, я б не став. Ми знайомі, не більше", - уточнив Євген Мецгер.

Банкір каже, що у державний банк Зеленський його не запрошував, він "запропонував себе сам" і пройшов великий конкурс з 50 кандидатами.

Євген Мецгер заперечив, що в нього є якісь неформальні відносини з президентом Зеленським: "Я не можу вам говорити про якісь неформальні або формальні стосунки. Зараз ми, звичайно ж, бачимося на нарадах, де необхідна участь державного банку, тобто на рівні Кабміну, Офісу президента, але це виключно робочі зустрічі".

У 2020 році Володимир Зеленський під час поїздки в Хмельницький особисто телефонував Євгену Мецгеру і називав його "Женя".

"Надмірно емоційна реакція"

Автор фото, Радіо Свобода

Після конфлікту Євгена Мецгера з командою "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") в "Укрексімі" звинуватили журналістів у порушенні банківської таємниці та журналістської етики.

Але пізніше заяву наглядової ради "Укрексімбанку" скоротили - у ній обмежилися обіцянками перевірити всі обставини ситуації та запевнили у підтримці "незалежності ЗМІ".

Після того, як "Радіо Свобода" змогла відновити відео, яке намагалися видалити у банку за розпорядженням Євгена Мецгера, на інцидент відреагували в Офісі президента.

"Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки", - йдеться у заяві від імені радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Після цього "Укрексімбанк" оприлюднив позицію самого Євгена Мецгера.

"Ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", - заявив він.

"Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив по відношенню до його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією", - додав Євген Мецгер.

Чи повернеться він на посаду, залежатиме від слідства та службової перевірки банку.