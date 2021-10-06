"Жестяк буде в кінці жовтня". Кількість смертей від Covid в Україні вже більша, ніж у першу хвилю

1 година тому

Автор фото, UNIAN

За даними міністерства здоров'я, за останню добу від коронавірусу померли 320 українців.

Це перевищило цифри смертності під час першої хвилі коронавірусу у грудні минулого року.

На піку тієї хвилі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість смертей за добу не перевищувала 300. Але середня смертність за тиждень поки що є ближчою до 200 випадків.

Показники смертності в Україні поки що є меншими, ніж під час другої хвилі, коли за добу від коронавірусу помирали понад 400 людей.

Автор фото, CSSEGISandData

За даними Worldometers, Україна опинилася на четвертому місці за кількістю смертей від коронавірусу - після США, Росії та Бразилії.

Швидко зростає також і кількість хворих. Якщо за останню добу, за даними МОЗ, в Україні зареєстровано 12 662 нових випадків коронавірусу, то за день до того було 9 846 - на чверть менше.

Раніше, коментуючи зростання кількості хворих і госпіталізованих у вересні, представники МОЗ заявляли, що більшість із них є невакцинованими. Наразі в Україні отримали повне щеплення 7 мільйонів українців або 15% населення.

Так вважає і Павло Ковтонюк, співзасновник Українського центру охорони здоров'я.

"Ми вже у хвилі. Жестяк буде в кінці жовтня", - каже експерт. Він також вважає, що вакцинацію треба було б проводити не як суто медичну кампанію, а як "операцію під час надзвичайного стану".

"У нас дійсно надзвичайна ситуація - мре по 300 людей на день!"

"Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Водночас він не уточнив, про які області йдеться.

У понеділок мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місту не уникнути переходу до "червоної зони".

"Червоної зони не уникнемо, ми вже плавно у неї входимо. Я думаю, за декілька днів буде стояти питання жорстких обмежень для міста Львова, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, також є велике завантаження по лікарнях", - заявив львівський мер.

Вже у середу пан Садовий заявив, що з 14 жовтня у місті посилять карантинні заходи. Крім того, у місті припинять планові операції у лікарнях, які приймають хворих на COVID-19.

А ось таке фото з Клінічної лікарні швидкої допомоги у Львові оприлюднила у Facebook Христина Каспшишак.

Автор фото, khrystyna.kaspshyshak

"Під'їзд до ізолятора, де приймають хворих з підозрою #covid19. За вчорашню добу маємо рекордну кількість поступлень від початку боротьби з пандемією - 81 особа. Станом на ранок у стаціонарі уже 409 підтверджених випадків. Вакцинованих - 1", - коментує фото з черги "швидких" автор.

У Києві також кількість нових випадків коронавірусу різко зросла. За 5 жовтня у столиці зареєстрували 792 нових випадки коронавірусу - це найбільша кількість хворих за добу від 29 квітня, коли було 868 хворих.