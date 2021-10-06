"Ковідні пальці": вчені пояснили, чому вони з'являються

Мішель Робертс

редактор з питань здоров'я, BBC News online

1 година тому

Автор фото, Chris Curry/Getty

Науковці дослідили, чому у деяких хворих на коронавірус з'являються схожі на обмороження пошкодження великих пальців ніг.

Вони кажуть, що це може бути побічним ефектом того, як організм перемикається у режим боротьби із вірусом.

Вони зосередили увагу на частинах імунної системи, що беруть участь у цьому процесі.

Результати дослідження, які оприлюднили у British Journal of Dermatology, можуть допомогти у лікуванні цих симптомів.

Що таке "ковідні пальці"?

Цей побічний ефект мають пацієнти різного віку, але найчастіше його спостерігали у дітей та підлітків.

Дехто переносить це безболісно, але "ковідні пальці" також можуть викликати сильний свербіж або нарив із пухирями.

Цей побічний ефект вражає переважно великі пальці ніг, але може поширюватися і на інші пальці, на яких з'являються брунатні плями, інколи у пухирях з'являється гній.

Деякі пацієнти мають ці симптоми місяцями, інші - кілька тижнів тиждень.

Досить часто такі пацієнти можуть не мати класичних симптомів коронавірусу, таких, як кашель, висока температура чи втрата нюху.

13-річна Софія з Шотландії каже, що вона практично не могла ходити або ж вдягти взуття, коли в неї з'явилися "ковідні пальці".

Чому так відбувається?

Дослідження, базовані на аналізах крові та шкіри, дозволяють припускати, що на появу "ковідних пальців" впливають дві частини імунної системи.

Обидві вони пов'язані із механізмами, за якими організм бореться з коронавірусом.

Один з них - це антивірусний білок, який називається інтерферон першого типу. Інший - це антитіла, які помилково атакують клітки організму, а не вірус-нападник.

Весь цей процес доходить і до дрібних кровоносних судин та капілярів, кажуть дослідники із паризького університету.

Вчені обстежили 50 людей із підозрою на "ковідні пальці" навесні 2020 року, а також ще 13 пацієнтів, які мали схожі симптоми, але вони точно не були пов'язані з коронавірусом, бо з'явилися у пацієнтів задовго до початку пандемії.

Британський ортопед доктор Іван Брістов пояснює, що для більшості пацієнтів - як і у випадках зі звичайними ознаками обмороження, що з'являються у холодну пору року в людей із проблемами кровообігу, - набряки та інші симптоми зникнуть самі по собі. Хоча не виключено, що дехто з пацієнтів потребуватиме додаткового лікування - мазями та іншими препаратами.

"Розуміння причин цього явища допоможе підшукати більш ефективне лікування", - пояснює лікар.

А доктор Вероніка Батейль із Британської асоціації захворювань шкіри твердить, що лікарі частіше спостерігали "ковідні пальці" на початку епідемії, тоді як із появою штаму Дельта таких випадків поменшало.

Це можна пояснити також і вакцинацією, і власним імунітетом пацієнтів від попередніх інфекцій.

Вона також додає, що проблеми зі шкірою можуть з'являтися і через деякий час після того, як гострі симптоми хвороби зникають, тому досить часто зв'язку із вірусом не бачать.