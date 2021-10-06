James Clark Ross вже в Україні. Науковці називають це "історичною миттю"
James Clark Ross вже в Україні. Науковці називають це "історичною миттю"
До Одеси прибув криголам James Clark Ross.
Україна придбала його в Британії для роботи Національного антарктичного центру.
Судно має на борту кілька лабораторій і спеціалізується на морських біологічних, океанографічних та геофізичних дослідженнях.
Устаткування криголама дозволяє досліджувати морське дно завглибшки до восьми кілометрів, тобто українським науковцям буде доступне для вивчення понад 90% дна Світового океану.
James Clark Ross прибув до Одеси під українським прапором, але процес його передачі від Британської антарктичної служби ще не завершено.
Зараз криголаму шукають нову назву.
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