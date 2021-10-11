Криголам James Clark Ross вже в Україні. Науковці називають це "історичною миттю"

17 хвилин(и) тому

До Одеси прибув криголам James Clark Ross.

Україна придбала його в Британії для роботи Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).

Судно має на борту кілька лабораторій і спеціалізується на морських біологічних, океанографічних та геофізичних дослідженнях.

Устаткування криголама дозволяє досліджувати морське дно завглибшки до восьми кілометрів, тобто українським науковцям буде доступне длявивчення понад 90% дна Світового океану.

James Clark Ross прибув до Одеси під українським прапором, але процес його передачі від Британської антарктичної служби (BAS) ще не завершено.

Зараз криголаму шукають нову назву.