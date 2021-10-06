Чоловік судиться з ворожкою, яка обіцяла зняти "прокляття колишньої"

40 хвилин(и) тому

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Чоловік з Каліфорнії подав до суду на ворожку, яка, за його словами, неправдиво твердила, що може зняти прокляття, яке наклала на його шлюб відьма на прохання його колишньої дівчини.

Мауро Рестрепо каже, що Софія Адамс пообіцяла врятувати його шлюб, якщо він заплатить 5 100 доларів за те, що вона зніме прокляття. Про це йдеться у позові про шахрайство, який пан Рестрепо подав до Вищого суду Торренсу.

Пані Адамс нібито запевнила Мауро Рестрепо, що він і його сім'я будуть "нещасними і їм загрожуватиме небезпека", якщо прокляття не зняти.

Чоловік вимагає відшкодувати йому збитки у розмірі 25 тисяч доларів.

Серед інших звинувачень пана Рестрепо є звинувачення у халатності, змові та умисному та необережному заподіянні емоційних страждань.

Мауро Рестрепо розповів, що знайшов ворожку у Google.

На сайті Софії Адамс вказано, що вона "спеціалістка з екстрасенсорної любові" та "має науковий ступінь з особистісного росту". Така інформація додала чоловіку певності у компетентності пані Адамс, йдеться у позові.

Під час першого візиту пані Адамс прочитала карти таро клієнта і сказала, що на пану Рестрето є "поганий знак", який наклала на нього "відьма на замовлення його колишньої дівчини". Якщо прокляття не зняти, це знищить пана Рестрепо, його дітей та його шлюб, йдеться у судових документах.

Попри аванс у 1000 доларів, пан Рестрепо каже, що пані Адамс "жодним чином не допомогла" його шлюбу, і він страждав від безсонних ночей, тривог і страждань.