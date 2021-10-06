В Україні підтвердили поліомієліт в невакцинованої дитини

1 година тому

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В Україні підтвердили випадок паралічу у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хворобу викликав поліовірус, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

За інформацією, батьки свідомо відмовились від щеплень від поліомієліту, які внесені до календаря щеплень.

Перші симптоми з'явились 1 вересня, а вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок.

Випадок зареєстрували як підозру на поліо — гострий в'ялий параліч.

У Рівненській області вже працює команда епідеміологів та вірусологів, вони встановлюють контактних осіб, роблять аналізи, вивчають обставини справи тощо, повідомили в МОЗ.

Автор фото, HULTON ARCHIVE Підпис до фото, Коли в середині 1950-х з'явилася вакцина від поліомієліту, на щеплення вишукувалися черги

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке особливо небезпечне для невакцинованих дітей до 5 років.

У квітні Центр громадського здоров'я попереджав про високі ризики поширення поліомієліту в Україні.

Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) в 2021 році є недостатнім, за 8 місяців 2021 року — 53,0 %. За таких темпів до кінця року не вдасться досягти потрібного для колективного імунітету показнику в 95 %.

Розвинуті європейські країни подолали поліомієліт завдяки вакцинації населення.

З листопада 2020 року продовжується спалах поліомієліту в Таджикистані. Циркуляція дикого вірусу поліомієліту також триває в Афганістані та Пакистані.

Спалах поліомієліту в Україні

У 2015 році Україна пройшла шлях ліквідації спалаху поліомієліту, заходи тривали понад два роки.

Тоді зареєстрували два випадки гострих в'ялих паралічів у дітей на Закарпатті.

Спалах підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я та Центр з контролю та профілактики захворюваності США - найбільші світові організації, які реалізовують програми боротьби з поліомієлітом. Його причиною назвали дуже низький рівень імунізації в країні.

Водночас Закарпатська санітарно-епідеміологічна служба не вважала тоді, що ці випадки однозначно свідчать про поліомієліт.

Випадок у 2015 на Закарпатті став першим випадком поліомієліту в Європі після 2010 року і перший в Україні після 2006-го.

Що таке поліомієліт

Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання, яке викликає поліовірус.

Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — як дитина, так і дорослий. Але найбільш вразиливі до вірусу діти у віці до п'яти років.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Найлегший спосіб побороти поліомієліт - загальна вакцинація населення, кажуть у ВООЗ

Першими симптомами є лихоманка, втома, головний біль, блювота, слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках. Поліовірус вражає нервову систему і за лічені години може призвести до загального паралічу.

Кожен 200-тий інфікований поліовірусом залишається паралізованим на все життя, повідомляє ЮНІСЕФ. Інші хворіють без симптомів, однак можуть передавати захворювання далі.

Як захиститися

Хвороба є невиліковною, але їй можна запобігти завдяки щепленню.

Шістьох доз вакцини достатньо, щоб сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. В Україні дітям роблять щеплення у віці 2, 4 та 6 місяців, а потім проводять ревакцинацію у віці 18 місяців, в 6 та в 14 років.

Щоби забезпечити колективний імунітет, мають бути вакциновані щонайменше 95% дітей.