НАТО вдвічі скоротило місію Росії. ЗМІ пишуть про шпигунство

49 хвилин(и) тому

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Керівництво НАТО вирішило вдвічі скоротити російську місію при організації, а саме - вислати вісім дипломатів і скасувати ще дві посади.

За інформацією видання Sky News, причиною стала "ймовірна ворожа діяльність".

Наприкінці березня 2018 року Альянс вислав сімох співробітників місії Росії і відмовив в акредитації ще трьом, тобто також скоротив місію на 10 людей.

Першою про позбавлення акредитації вісьмох російських дипломатів повідомила редакторка телеканалу Sky News Дебора Хейнс.

"НАТО вирішило наполовину скоротити місію Росії при альянсі у відповідь на ймовірну ворожу діяльність Росії, зокрема вбивства і шпигунство. Вісьмох дипломатів, яких вважають таємними співробітниками розвідки, попросять виїхати, а ще дві позиції скоротять", - написала Хейнс в Twitter.

Пізніше представники НАТО підтвердили російським агенціям ТАСС і "РИА Новости", що вісьмох співробітників представництва позбавили акредитації.

"Ми підтверджуємо, що позбавили акредитації вісьмох співробітників російського представництва при НАТО, які були незаявленими співробітниками російської розвідки. Ми також підтверджуємо, що скоротили кількість доступних для Російської Федерації акредитацій при НАТО до десяти", - цитує "РИА Новости" джерело в альянсі.

"НАТО ухвалило рішення скоротити акредитацію 10 російських дипломатів", - коротко відповіли ТАСС в пресслужбі НАТО.

Постійне представництво Росії при НАТО відмовилося від будь-яких коментарів.

"З нашого боку не буде ніяких коментарів", - заявив ТАСС представник російської місії.

Історія представництва РФ в НАТО

Російське представництво при НАТО в Брюсселі зараз складається з 20 людей. Тепер цю кількість зменшать до 10.

Відносини між Альянсом і Росією почали погіршуватися у серпні 2008 року на тлі війни в Грузії - тоді діяльність ради "Росія - НАТО" призупинили, але згодом відновили.

У березні 2014 року відносини з НАТО знову загострилися після російської анексії Криму. Альянс згорнув усі види цивільної та військової співпраці з Росією. А у вересні 2014 року Росію вперше після закінчення холодної війни не запросили на саміт НАТО.

Чисельність постійного представництва Росії при альянсі почала різко скорочуватися.

У 2018 році чергового постпреда Росії при НАТО Олександра Грушка звільнили з посади. Звід тоді місце представника залишається вакантним через припинення співпраці між Альянсом і Росією.

Наприкінці березня 2018 року генсекретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про висилку сімох співробітників місії Росії при НАТО і відмову в акредитації ще трьом. До цього про висилку десятків російських дипломатів на знак солідарності з Британією у справі про отруєння Сергія Скрипаля та його дочки оголосили понад 20 країн.