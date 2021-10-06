Шейх Дубаю зламав телефон колишньої дружини - британський суд

17 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Верховний суд Великої Британії встановив, що правитель Дубаю, шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, втрутився у британське правосуддя, наказавши зламати телефон своєї колишньої дружини, принцеси Йорданії Хайї.

За даними суду, телефони її адвокатів, баронеси Фіони Шеклтон та Ніка Меннерса, також прослуховували під час розгляду справи про розлучення.

Принцеса Хая заявила, що це викриття викликало у неї відчуття "полювання і переслідування".

Шейх Мухаммед заперечує будь-яку інформацію про хакерство.

Рішення Верховного суду є ударом для шейха та додатковим викривальним фактом щодо його поводження з жінками-членами родини.

Також невідомі проникали у телефони особистого помічника принцеси Хаї та двох охоронців.

"Шпигунська" програма

Для незаконного проникнення використовували програмне забезпечення Pegasus від ізраїльської компанії NSO Group.

Суд дійшов висновку, що спостереження здійснювалося слугами чи агентами шейха Дубаю Мухаммеда і відбувалося під його явним або опосередкованими керівництвом.

Програмне забезпечення NSO Pegasus, яке часто називають "шпигунським програмним забезпеченням", може відстежувати місцеперебування особи за допомогою телефону, читати її смс, електронні листи та повідомлення в інших програмах, а також підслуховувати телефонні дзвінки та отримувати доступ до списку контактів, паролів, дат календаря та фотографій.

Інакше кажучи, хакер отримує повний доступ до усіх даних, які їм потрібні у телефоні жертви.

Програма також дозволяє зловмиснику активувати телефон цілі без їх відома, записуючи його активність і навіть роблячи фото і скріншоти.

Жертві дуже важко виявити, що до її телефону мають доступ сторонні особи.

Шейх Мухаммед спростував, що будь-що знав про прослуховування. Він додав, що нікому не доручав використовувати NSO "або будь-яке програмне забезпечення таким чином". Його юристи заявили, що він не готовий обговорювати системи безпеки ОАЕ.

Звинувачення проти правителя Дубаю підтвердив експерт, доктор Вільям Марчак, який є старшим науковим співробітником лабораторії Університету Торонто, яка досліджує цифрове спостереження.

У суді він підтвердив, що не сумнівається, що телефони були зламані за допомогою програмного забезпечення Pegasus NSO.

Хто здійняв тривогу

Юридична команда принцеси Хаї вперше дізналася, що їх зламали після термінового телефонного дзвінка адвоката принцеси баронеси Шеклтон Чері Блер, дружиною колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Тоні Блера.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Телефони двох захисників принцеси Хаї, зокрема і баронеси Шеклтон, також прослуховували

Пані Блер є радником групи NSO з питань бізнесу та прав людини.

Один з керівників компанії NSO зателефонував пані Блер з Ізраїлю 5 серпня 2020 року, щоби повідомити, що "їх програмне забезпечення могло бути використано неправомірно для прослуховування мобільних телефонів баронеси Шеклтон і принцеси Хаї".

Після цього NSO розірвала контракт з ОАЕ.

Злам телефонів стався під час критичної фази у справі про розлучення шейха Мохаммеда та принцеси Хаї у Вищому суді влітку минулого року.

Особисте життя шейха

У 2019 принцеса Хая втекла до Британії з двома своїми дітьми та звернулася з проханням про захист від шейха.

Мохаммед не коментував розпад свого шлюбу, але написав гнівний вірш, що звинувачує неназвану жінку в "підступності й зраді", та розмістив його в Instagram.

У березні 2020 року Верховний суд Британії визнав винним шейха Мохаммеда бін Рашида Аль Мактума у викраденні і примусовому поверненні двох своїх доньок.

Одна із них - принцеса Шамса Аль Мактум втекла із сімейного маєтку у Британії в графстві Суррей у 2000 році, але пізніше агенти шейха Аль Мактума знайшли її і проти її волі повернули до ОАЕ, де вона утримується й досі.

Автор фото, PRINCESS LATIFA Підпис до фото, Принцеса Латіфа звертається до друзів під час таємного відеозапису

Інша донька шейха, Латіфа бін Мохаммед Аль Мактум, здійснила дві невдалі спроби втекти від батька - у 2002 та 2018 роках. Вона утримується під домашнім арештом.

Суддя визнав правдивими твердження про фізичне насильство шейха Аль Мактума щодо принцеси Латіфи.

Суд також дійшов висновку, що шейх продовжує утримувати обох жінок в "режимі позбавлення волі".