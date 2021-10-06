Напад в Укрексімбанку, скандал зі священиками, життя при спеці 50 градусів. Теленовини ВВС
У випуску новин 6 жовтня:
- Напад на журналістів в Екрексімбанку: відео інциденту вдалося відновити, влада обіцяє швидке розслідування.
- Сексуальне насильство над дітьми у католицькій церкві Франції. Папа Римський закликає зробити все, щоби такого більше не допустити.
- Життя немов на розпеченій пательні: як через зміни клімату і відсутність води потерпають у Мексиці.
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