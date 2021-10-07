Китай відправляє до Тайваню військові літаки, там попереджають про загрозу війни

21 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Тайвань заявив, що останнім часом китайські військові літаки 52 рази залітали в зону протиповітряної оборони країни. На фото - один з таких літаків, бомбардувальник Xian H-6

Небезпека збройного конфлікту у Тайванській протоці зараз є найвищою за останні 40 років, заявив у середу міністр оборони Тайваню Чіу Куо Чен. Він попередив, що війна може розпочатися в будь-який момент через якийсь випадковий інцидент.

Останні чотири дні Пекін направляє в зону протиповітряної оборони Тайваню безпрецедентну кількість своїх бойових літаків. Хоча вони не долітають до острова, існує ризик, що в напруженій ситуації хтось може вистрілити помилково, вважає Чіу Куо Чен.

Він також припустив, що КНР планує вторгнення на Тайвань на 2025 рік. За його словами, технічно Пекін готовий вже сьогодні, але в найближчому майбутньому зможе зробити це з більшою легкістю. Міністр не пояснив, на чому базується його прогноз.

Чіу Куо Чен заявив це на засіданні парламентського комітету, де обговорювали фінансування на придбання ракет і бойових кораблів для збройних сил Тайваню на кілька мільярдів доларів.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Армія Тайваню нараховує 300 тисяч військових

Зона спостереження, в якій тайванська протиповітряна оборона фіксує будь-яку військово-повітряну активність, охоплює Тайванську протоку і частину узбережжя материкового Китаю.

Західні союзники Тайваню висловили стурбованість демонстрацією китайської військової потужності, але президент США Джо Байден заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін раніше запевнив Вашингтон у своїй прихильності "політиці одного Китаю", яка з 1971 року є наріжним каменем американо-китайських відносин щодо Тайваню.

"Я поговорив з Сі про Тайвань. Ми домовилися, що будемо дотримуватися домовленості щодо Тайваню. Я не думаю, що він стане робити щось врозріз з нею", - повідомив Байден.

Останнє серйозне загострення військового протистояння в цьому регіоні мало місце в 1996 році, коли напередодні президентських виборів на Тайвані Пекін демонстративно провів ракетні випробування, а США направили в регіон свої авіаносці.

Давній конфлікт

У 1949 році, після перемоги китайських комуністів у громадянській війні з Гоміньданом, президент Китаю Чан Кайші та його прихильники евакуювалися на Тайвань та довколишній архіпелаг Пенху, а американський флот не дозволив Мао Цзедуну висадити на них десант.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мешканці Тайваню часто протестують проти політики керівництва КНР на чолі з Сі Цзіньпіном

Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією і декларує намір колись повернути острів, якщо буде потрібно, і військовим шляхом.

Пекін не раз попереджав, що офіційне проголошення незалежності Тайваню є для нього "червоною лінією", після чого розпочнуться силові дії. Президент Тайваню Цай Інвень нещодавно заявила, що її країна - суверенна держава і не потребує доводити це ухваленням офіційних актів.

Влада Тайваню до початку 1990-х років не визнавала КНР і вважала себе єдиним законним урядом усього Китаю.

За підсумками історичного візиту президента Ніксона до Пекіна у 1971 році США проголосили "політику одного Китаю", розірвали дипломатичні відносини з Тайванем і зняли заперечення проти надання КНР місця в Раді Безпеки ООН, яке раніше належало представнику Тайваню.

"Політика одного Китаю" не забороняє Вашингтону розвивати економічні зв'язки з Тайванем і постачати йому зброю в рамках ухваленого 1979 року Акта про відносини з Тайванем (Taiwan Relations Act).

Статус Тайваня

Тайвань - демократична країна з квітучою ринковою економікою та 300-тисячною армією. Наразі її офіційно визнають 14 з 193 членів ООН та Ватикан, але переважна більшість держав підтримують з Тайванем лише економічні та консульські зв'язки через свої бюро, інститути та місії в Тайбеї, які не мають статусу посольства.

Торішні дії влади КНР в Гонконзі, вжиті в порушення домовленостей, укладених під час передачі міста Китаю, викликали тривогу на Тайвані і в його союзників.

У вересні цього року США, Британія і Австралія створили військовий альянс під назвою AUKUS.

На думку експертів у сфері безпеки, альянс призначений в основному для стримування Китаю, хоча офіційно про це не кажуть.