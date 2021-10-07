Рада відправила Разумкова у відставку

48 хвилин(и) тому

Спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова відправили у відставку. За таке рішення проголосували 284 депутати.

Відставку Разумкова підтримали 215 депутатів "Слуги народу", 20 депутатів "Батьківщини" Юлії Тимошенко, 19 депутатів партії "За майбутнє", 18 депутатів з групи "Довіра", по шість депутатів від "Голосу" та позафракційних.

Раніше, 5 жовтня, спікера відсторонили від ведення засідань парламенту на два дні.

"Політичні цілі та амбіції"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко виступив із нищівною критикою на адресу Дмитра Разумкова.

"Ми вже зрозуміли, що ви хочете стати лідером національного масштабу", - заявив Олександр Корнійчук, додавши, що "політичні цілі і амбіції" спікера взяли гору над законністю.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Згідно з більшістю прогнозів, замість Разумкова спікером оберуть Руслана Стефанчука

Він звинуватив Разумкова у "політичному лукавстві" і "політичному дворушництві" і сказав, що йому важко уявити, чи лишаться члени партії у нормальних стосунках з ексспікером надалі.

"Ніколи не плив за течією"

Дмитро Разумков у виступі перед парламентом заявив, що через понад два роки після виборів право на власну позицію і свободу слова змінилося в Верховній Раді на принцип "хто не з нами - той проти нас".

"Закон "один для всіх" змінився на принцип "друзям все, а ворогам - закон", а принцип, що "офшори для влади - ганьба", став принципом - "нічого страшного, у кожного ФОПу вони є", - заявив ексспікер перед голосуванням за його відставку.

"Я ніколи не плив за течією, у 2019 цього не робив і сьогодні цього робити не буду", - запевнив він.

Дмитро Разумков не відповів на запитання депутатів про те, як він оцінює роботу президента Володимира Зеленського і фракції монобільшості. Натомість він сказав, що оцінку дадуть люди на виборах.

Однак раніше Разумков висловлювався проти висунення Володимира Зеленського на другий президентський термін.

"У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - сказав він.