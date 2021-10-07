Ціни на газ впали після заяви Путіна про Газпром і Україну

10 хвилин(и) тому

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Ф'ючерсні ціни на газ в Європі в середу досягли рекордних 1 937 доларів за тисячу кубометрів. Але потім різко впали після заяви Володимира Путіна, який запропонував "Газпрому" подумати про збільшення пропозиції російського газу на європейському ринку і прокоментував транзит через Україну.

Протягом дня ф'ючерси на газ опускалися нижче 1 200 доларів. Мінімальну ціну зафіксували на позначці в 1 197,64 долара - це на 14% нижче за розрахункову ціну вівторка.

28 вересня ціни на газ в Європі встановили історичний рекорд, вперше перевищивши 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів. Відтоді ціни продовжували стрімко зростати.

"Порахуйте з "Газпромом"

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак на нараді з Путіним в середу зазначив, що біржові ціни на газ не відображають реальну ситуацію, оскільки не обійшлося "без спекулятивних підходів".

Путін закликав "Газпром" "подумати про можливе збільшення пропозиції на ринку".

"Але зробити це потрібно акуратно. Порахуйте з "Газпромом", поговоріть. Я з вами згоден. Нам такий ажіотаж спекулятивний ні до чого, - прокоментував рекордні ціни на газ російський президент. - Тому що, як відомо, за ажіотажем відбуваються інші малоприємні події".

Він також доручив забезпечити дотримання всіх контрактних зобов'язань "Газпрому" з транзиту російського газу через територію України.

За його висловом, не потрібно підривати довіру до російської газової монополії і "не треба нікого ставити в скрутне становище, включно з Україною, попри всі моменти, пов'язані з російсько-українськими відносинами".

Збільшити поставки в Європу, яка зараз гостро потребує газу, шляхом транзиту через Україну можливо, сказав Путін.

"Тільки для "Газпрому" це збитково", - пояснив він, чому цього не буде. Головна причина, за його словами, у зношеності української газотранспортної системи: "Не ремонтувалася десятиліття і там в будь-який момент може щось луснути".

Україна заявляє про надійність своєї газотранспортної системи і вважає, що небажання Росії використовувати її викликано наміром чинити на країну політичний та економічний тиск.

США неодноразово заявляли, що Москва може використовувати питання газу як політичний інструмент і закликали її постачати Європі більше палива саме через Україну.

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Після слів Путіна ф'ючерсні ціни на газ в Європі зменшилися більш ніж на 600 доларів.

Ціни на газ знижуються після зростання на 60%, оскільки Путін пропонує стабілізувати ринок, коментує агентство Bloomberg. "Коли обіцянки Путіна допомагають заспокоїти бурю зростаючих цін, яка струснула фінансові ринки, стає ясно, що інвестори відчайдушно потребують хороших новин", - прокоментувала ситуацію старша аналітикиня з інвестицій та ринків Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

Газові компанії Європи заявляють, що "Газпром" - найбільший постачальник газу на континенті - виконує свої довгострокові контракти. Проте російський енергетичний гігант залишається в центрі суперечки про те, чи може він зробити більше, пише Reuters.

Деякі європейські політики прямо звинувачували Росію в скороченні поставок для створення ажіотажного попиту.

Однак на думку Путіна, в зростанні цін винна Єврокомісія, яка прагнула відмовитися від довгострокових контрактів і перейти до торгівлі газом на біржі. "Виявилося, це сьогодні стало абсолютно очевидним, що ця політика є помилковою", - сказав президент Росії.

"Газпром" забезпечує 35% потреб Європи в газі, відзначає агентство Reuters.

Чому здорожчав газ

10 вересня завершилося будівництво трубопроводу "Північний потік-2" - найбільшого проєкту "Газпрому" для реалізації поставок газу в Європу.

За день до цього ціна газу в Європі оновила черговий історичний максимум і досягла рекордної на той момент позначки в 700 доларів за тисячу кубів.

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер стверджував, що сильне відставання в закачуванні газу в підземні газосховища (ПСГ) Європи і зростаючий попит на газ призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть продовжити зростання.

Як повідомив BBC старший директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів міжнародного рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко, ціни на газ ростуть на тлі побоювань учасників ринку, що взимку споживачі можуть зіткнутися з дефіцитом палива.

"В Європі, наприклад, рівень газу в газосховищах на рекордно низькому рівні, немає ясності з часом запуску "Північного потоку-2", через який "Газпром", можливо, був би готовий збільшити поставки в Європу, а конкуренція з азійськими покупцями за скраплений газ залишається високою", - каже Маринченко.

Експерти ОПЕК вважають, що в найближчі 25 років попит на газ буде рости.

За прогнозами організації, частка газу в світовому енергобалансі у 2045 році зросте з нинішніх 23,3% до 24,4%, і він посяде друге місце серед усіх видів енергії (у 2020 році на другому місці після нафти було вугілля), йдеться в доповіді ОПЕК, опублікованій 28 вересня.