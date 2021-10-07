Нобелівську премію з літератури отримав африканський письменник

1 година тому

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Лауреатом Нобелівської премії з літератури став письменник з Танзанії Абдулразак Гурна.

Його відзначили премією "за безкомпромісне та співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму та долю біженця у прірві між культурами та континентами".

Гурна народився на острові Занзібар, але у 1960-х роках поїхав з Танзанії як біженець. Навчався у Британії, а пізніше був професором англійської та постколоніальної літератури в Кентському університеті, до свого нещодавнього виходу на пенсію.

Найбільш відомий за романами "Рай" та "Дезертирство".

"Прихильність Абдулразака Гурни правді та його відраза до спрощення вражають. Його романи відступають від стереотипних описів і відкривають наш погляд на культурно різноманітну Східну Африку, незнайому багатьом в інших частинах світу", - йдеться у заяві Нобелівського комітету з літератури.

"[Його] персонажі опиняються в прірвах між культурами та континентами, між життям, яке було, і життям, яке зароджується; це непевний стан, якого ніколи не вдається уникнути".

Цікаво, що букмекери цього року найбільші шанси на перемогу вбачали в Нгугі ва Тхіонго, відомого письменника з Кенії, сусідньої з Танзанією держави.

Гурна стане п'ятим в історії африканським лауреатом Нобелівської премії з літератури. 1986 року премію отримав нігерійський письменник Воле Шоїнка, 1988 року єгиптянин Нагіб Махфуз, у 1991 та 2003 роках премії отримали південноафриканські письменники Надін Гордімер та Джон Кутзее.

Нобелівська премія з літератури присуджується Шведською академією і складає 1,14 млн доларів.