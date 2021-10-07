Українська стала офіційною мовою одного з муніципалітетів Бразилії

44 хвилин(и) тому

Автор фото, CARLA LORENTZ Підпис до фото, Штат Парана є домівкою для сотень тисяч нащадків українських мігрантів. Тут діє чимало українських фольклорних клубів, таких як клуб "Полтава"

Українську мову оголосили офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс у штаті Парана в Бразилії. Про це повідомляють бразильське видання Nossa Gente та Світовий Конгрес Українців.

Таке рішення одноголосно 5 жовтня ухвалила міська рада Прудентополіса, чимало мешканців якого є нащадками українських іммігрантів з Галичини.

Проєкт рішення вніс на голосування депутат Маурісіо Босак, а обґрунтування підготував лідер Українсько-Бразильської Центральної Репрезентації, адвокат Віторіо Соротюк.

"У Прудентополісі, крім португальської, найпоширенішою мовою є українська. Серед нас вже є кілька громадян, які виїхали вчитися в Україну і тепер роблять свій внесок в розвиток нашого муніципалітету", - зазначається в обґрунтуванні.

Автори також нагадують, що 2019 року Прудентополіс став містом-побратимом Тернополя."Відкриваються нові перспективи обміну між нашим муніципалітетом і Україною, а також для навчання молоді на університетському рівні в Україні або за допомогою онлайн-засобів. Ось чому збереження і розвиток української мови серед нас має основоположне значення в додаток до таких важливих мов, як португальська та англійська", - йдеться в обґрунтуванні.

За словами депутата Босака, офіційне використання української мови в Прудентополісі зробить великий культурний, науковий і туристичний внесок в розвиток муніципалітету.

У штаті Парана мешкають сотні тисяч нащадків українських мігрантів. Перші українські мігранти з'явилися тут наприкінці XIX століття. Остання, четверта хвиля міграції, відбулася після закінчення Другої світової війни.

Місцеві українці намагаються підтримати зв'язки з батьківщиною через збереження музичних та танцювальних традицій, створення фольклорних груп та хорів, а також діяльність релігійних громад.