Що таке поліомієліт

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Згідно з даними ВООЗ, поліомієліт вражає переважн, дітей віком до 5 років.

Пандемія Covid-19 змусила людство згадати, наскільки небезпечними та руйнівними бувають спалахи інфекційних хвороб. Одним з таких ворогів є поліомієліт.

Ця хвороба вражає центральну нервову систему, викликає параліч та іноді може призвести до смерті.

Днями в Україні підтвердили випадок паралічу у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хворобу викликав поліовірус, заявили у міністерстві здоров'я.

За повідомленнями, батьки свідомо відмовились від щеплень від поліомієліту, які внесені до календаря щеплень.

Перші симптоми з'явились 1 вересня, а вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Випадок зареєстрували як підозру на поліо - гострий в'ялий параліч.

Історія хвороби та щеплення

Поліомієліт вбив набагато менше людей, ніж віспа, зате був набагато жорстокішим до тих, хто вижив.

Заражаються нею переважно в дитинстві. Вірус проникає в організм через рот, потім потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликаючи невиліковний параліч. Здебільшого він вражає ноги, але кожний десятий пацієнт помирає від задухи в результаті паралічу легеневих м'язів.

У 1952 році американський лікар Джонас Салком створив вакцину від поліомієліту. У 1961 році його колега Альберт Сейбіна придумав поліпшену версію, яку можна було ковтати, а не отримувати у вигляді ін'єкції.

Захворюваність в США і Європі різко пішла на спад.

Автор фото, Hulton Archive Підпис до фото, Коли в середині 1950-х з'явилася вакцина від поліомієліту, на щеплення вишикувалися черги

З щепленнями від поліомієліту пов'язана одна з найстрашніших помилок в історії вакцинації.

У 1955 році американська фірма Cutter Laboratories помилково випустила понад сто тисяч доз препарату, що містили живий вірус поліомієліту. Десять дітей померли і 160 були паралізовані на все життя.

A в 1988 році ВООЗ оголосила про початок програми з викорінення поліомієліту в усьому світі. У 1994 році вільними від хвороби, яку прозвали "жахом батьків", були оголошені США, в 2000-му Китай, Японія і Південна Корея, в 2002-му Європа, в 2014-му Південно-Східна Азія.

За експертними оцінками, вакцина від поліомієліту зберегла життя півтора мільйона людей, ще 18 млн уникнули паралічу.

Автор фото, Bettmann Підпис до фото, Вакцина Джонаса Солка дозволила почати боротьбу із поліомієлітом у світі

Спалах поліомієліту в Україні

У 2015 році Україна пройшла шлях ліквідації спалаху поліомієліту, заходи тривали понад два роки.

Тоді зареєстрували два випадки гострих в'ялих паралічів у дітей на Закарпатті.

Спалах підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я та Центр з контролю та профілактики захворюваності США - найбільші світові організації, які реалізовують програми боротьби з поліомієлітом. Його причиною назвали дуже низький рівень імунізації в країні.

Водночас Закарпатська санітарно-епідеміологічна служба не вважала тоді, що ці випадки однозначно свідчать про поліомієліт.

Діти згодом "відновилися після захворювання", повідомили у міністерстві здоров'я.

За словами медичного експерта з ЮНІСЕФ, їм "дуже пощастило", оскільки вірус, яким вони заразилися, такий же небезпечний, як і дикий поліомієліт.

Випадок у 2015 на Закарпатті став першим випадком поліомієліту в Європі після 2010 року і першим в Україні після 2006-го.