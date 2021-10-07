Що таке поліомієліт
Пандемія Covid-19 змусила людство згадати, наскільки небезпечними та руйнівними бувають спалахи інфекційних хвороб. Одним з таких ворогів є поліомієліт.
Ця хвороба вражає центральну нервову систему, викликає параліч та іноді може призвести до смерті.
Днями в Україні підтвердили випадок паралічу у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хворобу викликав поліовірус, заявили у міністерстві здоров'я.
За повідомленнями, батьки свідомо відмовились від щеплень від поліомієліту, які внесені до календаря щеплень.
Перші симптоми з'явились 1 вересня, а вже 3 вересня дитина потрапила в лікарню з симптомами парезу нижніх кінцівок. Випадок зареєстрували як підозру на поліо - гострий в'ялий параліч.
Історія хвороби та щеплення
Поліомієліт вбив набагато менше людей, ніж віспа, зате був набагато жорстокішим до тих, хто вижив.
Заражаються нею переважно в дитинстві. Вірус проникає в організм через рот, потім потрапляє в кров і вражає нервову систему, часто викликаючи невиліковний параліч. Здебільшого він вражає ноги, але кожний десятий пацієнт помирає від задухи в результаті паралічу легеневих м'язів.
У 1952 році американський лікар Джонас Салком створив вакцину від поліомієліту. У 1961 році його колега Альберт Сейбіна придумав поліпшену версію, яку можна було ковтати, а не отримувати у вигляді ін'єкції.
Захворюваність в США і Європі різко пішла на спад.
З щепленнями від поліомієліту пов'язана одна з найстрашніших помилок в історії вакцинації.
У 1955 році американська фірма Cutter Laboratories помилково випустила понад сто тисяч доз препарату, що містили живий вірус поліомієліту. Десять дітей померли і 160 були паралізовані на все життя.
A в 1988 році ВООЗ оголосила про початок програми з викорінення поліомієліту в усьому світі. У 1994 році вільними від хвороби, яку прозвали "жахом батьків", були оголошені США, в 2000-му Китай, Японія і Південна Корея, в 2002-му Європа, в 2014-му Південно-Східна Азія.
За експертними оцінками, вакцина від поліомієліту зберегла життя півтора мільйона людей, ще 18 млн уникнули паралічу.
Спалах поліомієліту в Україні
У 2015 році Україна пройшла шлях ліквідації спалаху поліомієліту, заходи тривали понад два роки.
Тоді зареєстрували два випадки гострих в'ялих паралічів у дітей на Закарпатті.
Спалах підтвердила Всесвітня організація охорони здоров'я та Центр з контролю та профілактики захворюваності США - найбільші світові організації, які реалізовують програми боротьби з поліомієлітом. Його причиною назвали дуже низький рівень імунізації в країні.
Водночас Закарпатська санітарно-епідеміологічна служба не вважала тоді, що ці випадки однозначно свідчать про поліомієліт.
Діти згодом "відновилися після захворювання", повідомили у міністерстві здоров'я.
За словами медичного експерта з ЮНІСЕФ, їм "дуже пощастило", оскільки вірус, яким вони заразилися, такий же небезпечний, як і дикий поліомієліт.
Випадок у 2015 на Закарпатті став першим випадком поліомієліту в Європі після 2010 року і першим в Україні після 2006-го.
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