У Німеччині судять 100-річного ексохоронця концтабору

58 хвилин(и) тому

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Через сімдесят шість років після закінчення Другої світової війни колишнього охоронця концтабору судять за співучасть у вбивстві 3518 ув'язнених у Заксенгаузені під Берліном.

Йозефа С. звинувачують у тому, що він брав участь у розстрілі радянських військовополонених та вбивстві інших людей газом Циклон В.

Час, коли злочинці нацистської епохи можуть постати перед правосуддям, вичерпується. Чоловік є найстаршим підсудним, якого досі судили за схожі злочини.

Лише в останні роки до суду потрапили нацисти нижчого рангу.

Десять років тому засудження колишнього охоронця СС Джона Дем'янюка створило прецедент, який дозволив прокуратурі звинуватити людей у співучасті у злочинах нацистів у Другій світовій війні. До цього моменту необхідно було довести пряму участь у вбивстві.

Підсудного, якого через німецьке законодавство про конфіденційність називають Йозефом С., доставили до спеціально пристосованої спортивної зали у в'язниці в Бранденбурзі-на-Гафелі, де в умовах суворої безпеки розпочався суд.

Він приїхав на інвалідному візку, стискаючи портфель.

Йозеф С. роками проживав в районі Бранденбурга, як повідомляється, він працював слюсарем та публічно не розповідав про суд.

Йому був 21 рік, коли він став охоронцем у Заксенгаузені в 1942 році. Зараз йому майже 101 рік, і вважається, що він може з'являтися в суді до двох з половиною годин на день. Суд має тривати до січня.

Десятки тисяч людей загинули в таборі в Оранієнбурзі на північ від Берліна, включаючи бійців опору, євреїв, політичних опонентів, геїв та військовополонених.

У 1943 році в Заксенгаузені встановили газову камеру. 3000 людей вбили, коли війна підходила до кінця, оскільки вони "не могли ходити строєм".

Судовий розгляд у четвер є особливо важливим для 17 скаржників.

Крістофелю Гейєру було шість років, коли він востаннє бачив свого батька: Йоганна Гендріка Гейєра, який був одним з групи, що налічувала 71 бійця голландського руху опору. Усіх їх розстріляли у таборі.

"Вбивство - це не доля; це не той злочин, який може юридично стерти час", - сказав він Berliner Zeitung.

Щоправда, більшість охоронців нацистських таборів не постали перед судом.

Тільки в концтаборі Штутгоф було 3 тисячі охоронців, лише 50 з них були засуджені. Минулого року Бруно Дей був засуджений за співучасть у масовому вбивстві, але отримав умовний термін.

Минулого тижня нацистська секретарка з табору Штутгоф Ірмганд Фурхер мала з'явитися в суді в містечку на північ від Гамбургу, але за кілька годин до цього втекла з будинку для людей похилого віку.

Її схопили у Гамбурзі та перенесли судове засідання на 19 жовтня. На початку цього тижня її звільнили з-під варти.