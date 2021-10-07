У США назвали ім'я серійного вбивці Зодіака. Його шукали 50 років і досі не впевнені, що це він

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Словесний портрет підозрюваного, складений в 1969 році

У США група розслідувачів Case Breaker, яка займається гучними нерозкритими справами, заявила, що з великою ймовірністю їм вдалося встановити особу серійного вбивці на прізвисько Зодіак, якого не могли упіймати більше 50 років. На думку розслідувачів, це ветеран ВПС США Гері Френсіс Пост, який помер три роки тому.

Однак поліція та ФБР не підтримали версію розслідувачів, заявивши, що справа все ще залишається відкритою.

У 1968-69 роках Зодіак здійснив п'ять вбивств та два замахи на вбивство в штаті Каліфорнія. Потім він посилав в місцеву пресу адресовані поліції послання, в яких крім знущальних текстів були шифри.

Зодіак писав, що в одному з кодів зашифрував своє ім'я. Він також натякав, що особливу увагу слід звернути на шифр з 340 знаків.

Лише в кінці 2020 року групі дешифрувальників вдалося зламати цей код, але нічого конкретного, що могло б допомогти встановити особу вбивці, не виявили.

При цьому розслідувачі з Case Breaker вважають, що деякі анаграми вказують на Гері Френсіса Поста. Крім того, кажуть в групі, його фотографія в значній мірі збігається з фотороботом Зодіаку, складеним в 1960-х роках.

Зокрема, збігається така примітна особливість, як шрам на лобі.

Група Case Breaker - добровільне об'єднання, що допомагає в розслідуванні нерозкритих кримінальних справ. У неї входять понад 40 слідчих та співробітників спецслужб у відставці, а також журналісти.

У цьому випадку офіційне слідство не згідне з висновками групи. На думку федеральної поліції, немає достатніх підстав вважати Зодіаком саме Гері Поста.

У будь-якому разі він не міг би постати перед судом, бо помер в 2018 році.

Невловимий Зодіак та його жертви

Затриманням Зодіака по гарячих слідах в кінці 1960-х разом з поліцією займалося ФБР. Слідство досі не може сказати, чому досвідченим слідчим так і не вдалося вийти на слід убивці.

Він залишав сліди, а двоє з його жертв вижили і описали його. Відстежити відправника листів одразу в кілька каліфорнійських газет також не вдалося.

Автор фото, BETTMANN Підпис до фото, Зашифроване послання Зодіака

В одному з послань Зодіак стверджував, що вбив 37 людей, проте офіційно йому приписується п'ять жертв і два замахи:

Грудень 1968 року - в автомобілі вбили чоловіка та жінку

Липень 1969 року - напад на іншу пару в автомобілі: жінку вбили, чоловік вижив

Серпень 1969 року - напад на пару з нанесенням ножових поранень біля одного з озер поблизу Сан-Франциско, чоловік вижив

Жовтень 1969 року - в Сан-Франциско застрелили таксиста Пола Стіна, його вважають останньою жертвою Зодіака.

Мотиви всіх цих злочинів не встановлені.

У Case Breaker вважають, що вбивати Зодіак почав раніше, ніж вважається офіційно. На думку розслідувачів, на його рахунку вбивство Шері Джо Бейтс в окрузі Ріверсайд, Каліфорнія, в 1966 році. Спочатку цю жертву дійсно приписували Зодіаку, але пізніше поліція Ріверсайда відмовилася від цієї версії.

Загадка залишається

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Історія про серійного вбивцю лягла в основу детективної драми "Зодіак" (2007) з Робертом Дауні-молодшим у головній ролі

На версію розслідувачів Case Breaker про особу Гері Френсіса Поста відділ ФБР в Сан-Франциско відреагував офіційним повідомленням, опублікованим в газеті San Franciso Chronicle: "Справа серійного вбивці Зодіака залишається відкритою. Зараз ми не можемо повідомити ніякої нової інформації".

Поліція Каліфорнії підтримала позицію ФБР.

Головним і єдиним підозрюваним у скоєнні вбивств під прізвиськом Зодіак залишається уродженець міста Вальєхо в Каліфорнії Артур Лей Аллен, який помер в 1992 році. При цьому слідство визнає, що це лише проміжна версія, і особистість Зодіака, як і раніше, достеменно невідома.

Ця гучна нерозкрита справа лягла в основу двох фільмів - трилера "Брудний Гаррі" (1971) з Клінтом Іствудом в ролі керівника розслідування та крутого поліцейського, а також детективної драми "Зодіак" (2007) з Робертом Дауні-молодшим і Марком Руффало.