Нещеплених відсторонять від роботи. Кого це торкнеться і коли

1 година тому

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У середині листопада усіх невакцинованих від COVID-19 чиновників та освітян будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.

Такий наказ ухвалило Міністерство охорони здоров'я 4 жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.

До цього часу обов'язково мають отримати щеплення від COVID-19 працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їхніх близьких", - пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ запевнило, що для всіх, хто ще не щепився, є вакцини. Щеплення можна отримати організовано або індивідуально у зручному пункті чи центрі вакцинації.

Детальний перелік та контакти пунктів та центрів є на list.covid19.gov.ua.

Також МОЗ наголошує, що освітяни та працівники органів влади, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

"Ми завершили перший етап визначення професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим. Наступним етапом до цього переліку будуть включені працівники усіх державних установ, організацій та підприємств, соціальні працівники та працівники поштових послуг", - резюмував міністр.