Як Дмитра Разумкова звільняли з посади спікера Верховної Ради

1 година тому

Верховна Рада відсторонила Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. 284 депутати проголосували за це рішення.

В останній промові як голови ВР Разумков розкритикував чинну владу, зокрема, нагадав президенту про офшори.

Відставку спікера підтримали 215 депутатів "Слуги народу", 20 депутатів "Батьківщини" Юлії Тимошенко, 19 депутатів партії "За майбутнє", 18 депутатів з групи "Довіра" та по шість депутатів від "Голосу" і позафракційних.