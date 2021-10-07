У Скандинавії відмовляються від вакцини Moderna для молоді

58 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У четвер Фінляндія призупинила застосування вакцини Moderna від COVID-19 для молодих чоловіків через повідомлення про рідкісний серцево-судинний побічний ефект.

До Фінляндії використання Moderna для молодих людей обмежили Швеція та Данія, повідомляє Reuters.

Міка Салмінен, директор фінського інституту охорони здоров'я, сказав, що Фінляндія використовуватиме для осіб чоловічої статі від 12 до 30 років вакцину Pfizer.

"Скандинавське дослідження за участі Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що чоловіки у віці до 30 років, які отримували Moderna Spikevax, мали дещо вищий ризик розвитку міокардиту, ніж інші", - сказав він.

Представники охорони здоров'я Швеції та Данії оголосили у середу, що припинять застосування вакцини Moderna для молоді та дітей, посилаючись на те саме неопубліковане дослідження.

У Норвегії у середу знову заявили, що вони рекомендують чоловікам до 30 років вакцину Pfizer.

У фінському інституті повідомили, що скандинавське дослідження буде опубліковано протягом кількох тижнів, а попередні дані були надіслані Європейському агентству з лікарських засобів (EMA) для подальшої оцінки.

Комітет з безпеки EMA у липні дійшов висновку, що такі запальні захворювання серця можуть виникати у дуже рідкісних випадках після вакцинації Moderna або Pfizer/BioNTech Comirnaty, частіше у молодих чоловіків після другої дози.

Однак регулятори в США, ЄС та ВООЗ наголосили, що користь від вакцинації на основі технології мРНК, що застосовують компанії Moderna та Pfizer-BioNTech, все одно перевищує ризики.

Представник Moderna заявив увечері в середу, що йому відомо про рішення Швеції та Данії.

"Це, як правило, легкі випадки, і люди, як правило, одужують протягом короткого часу після стандартного лікування та відпочинку. Ризик розвитку міокардиту значно зростає для тих, хто захворів на COVID-19, і вакцинація є найкращим способом захисту від цього", - заявив він.