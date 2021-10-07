Чому Разумков "розподобався" Зеленському. Перше інтерв'ю після відставки
Верховна Рада відправила у відставку свого голову Дмитра Разумкова.
За таке рішення проголосували 284 депутати. Відставка відбулася на тлі загострення відносин між спікером і провладною фракцією "Слуга народу", яка два роки тому висунула його на посаду.
Своє перше інтерв'ю після звільнення він дав ВВС News Україна.
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