Чому Разумков "розподобався" Зеленському. Перше інтерв'ю після відставки

10 хвилин(и) тому

За таке рішення проголосували 284 депутати. Відставка відбулася на тлі загострення відносин між спікером і провладною фракцією "Слуга народу", яка два роки тому висунула його на посаду.