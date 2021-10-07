Дмитро Разумков розповів ВВС, що робитиме далі. Теленовини ВВС
У випуску 7 жовтня:
- Спікера Разумкова парламент відправив у відставку: за проголосували 284 депутати - переважно, із фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина".
- Чому Дмитро Разумков вважає Банкову "проклятим місцем" - ексклюзивне інтерв'ю ВВС.
- Що за політичне майбутнє чекає вже ексспікера? Розмірковує політичний оглядач ВВС.
- Війна в Афганістані почалася 20 років тому. Розповідаємо історію однієї осиротілої родини.
- Нобелівський тиждень триває. Що відомо про лауреата літературної премії.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски