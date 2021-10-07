Дмитро Разумков розповів ВВС, що робитиме далі. Теленовини ВВС

У випуску 7 жовтня:

  • Спікера Разумкова парламент відправив у відставку: за проголосували 284 депутати - переважно, із фракцій "Слуга народу" і "Батьківщина".
  • Чому Дмитро Разумков вважає Банкову "проклятим місцем" - ексклюзивне інтерв'ю ВВС.
  • Що за політичне майбутнє чекає вже ексспікера? Розмірковує політичний оглядач ВВС.
  • Війна в Афганістані почалася 20 років тому. Розповідаємо історію однієї осиротілої родини.
  • Нобелівський тиждень триває. Що відомо про лауреата літературної премії.

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