Депутата Антона Полякова знайшли мертвим

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Депутата Верховної Ради Антона Полякова знайшли мертвим у Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції.

"Чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть", - йдеться у повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють обставин смерті депутата, його тіло відправлять на судмедекспертизу.

Відкрита справа за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з приміткою "природна смерть".

Антону Полякову було 33 роки. Він потрапив до Ради як депутат-мажоритарник з 206 округу Чернігівської області, де балотувався від "Слуги народу".

У листопаді 2019 року Поляков став одним з перших депутатів, яких виключили з президентської фракції.

Він критикував дії фракції в особистому каналі Telegram. За його словами, це і стало приводом для виключення, в якому він звинуватив тодішнього очільника Офісу президента Андрія Богдана.

"Партія Слуга Богдана. 120 людей з фракції, велика частина з них списочники і керівники комітетів і підфракційних груп ... виключили мене з фракції приблизно 90 голосами. При цьому кнопкодавів не виключили, майже всі проголосували проти", - прокоментував рішення Поляков.

Після цього був у парламентській групі "За майбутнє". Напередодні ця група підтримала відставку спікера Дмитра Разумкова, Поляков також був серед тих, хто голосував "за".

Фракція "Слуги народу" вже висловила співчуття рідним та близьким Полякова у зв'язку з його смертю.