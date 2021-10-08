Cубмарина США зіткнулася з "невідомим об'єктом". Є поранені

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Атомний підводний човен USS Connecticut на фотографії 2018 року

15 американських моряків отримали незначні поранення після того, як атомний підводний човен зіткнувся з "невідомим об'єктом" під час занурення у води Південнокитайського моря.

Інцидент з USS Connecticut стався ще у суботу, повідомили американські чиновники.

Вони додали, що наразі незрозуміло, що стало причиною зіткнення.

Інцидент стався на тлі напруженості у регіоні через недавнє зростання китайських вторгнень у зону протиповітряної оборони Тайваню.

Представник ВМФ США сказав, що підводний човен зараз прямує до американської території Гуам.

"Атомна установка та відсіки USS Connecticut не постраждали і залишаються повністю функціональними", - йдеться у повідомленні представника ВМФ США, який додає, що масштаб пошкоджень підводного човна все ще оцінюють.

Чому відбувається протистояння США та Китаю

Атомний підводний човен USS Connecticut перебував в регіоні, за яке триває протистояння.

Китай претендує на більшу частину Південнокитайського моря, але інші країни та США не погоджуються з китайськими претензіями.

Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань та В'єтнам протягом десятиліть оскаржували претензії Китаю майже на все море, але останні роки напруга неухильно зростала. США підтримали багато з цих країн у цій територіальній суперечці.

Китай будує штучні острови у морі, щоб зміцнити свої позиції.

Інцидент з американським підводним човном стався через кілька тижнів після того, як США, Велика Британія та Австралія уклали історичний пакт про безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю. Пакт AUKUS передбачає, що США поділяться інформацією з Австралією про створення власних атомних підводних човнів.

Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що "глибоко стурбований" діями, які підривають мир у Тайванській протоці, яка розділяє Тайвань і Китай.

Його заява пролунала після того, як Китай четвертий день поспіль направляє рекордну кількість військових літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Китайський бомбардувальник Xian H-6

На запитання, чи готові США вжити військових дій для захисту Тайваню, пан Салліван відповів: "Дозвольте мені це сказати, ми збираємося вжити заходів зараз, щоб не допустити того, щоб цей день колись настав".

У середу міністр оборони Тайваню заявив, що Китай може розпочати "повномасштабне" вторгнення на острів до 2025 року.

Тайвань вважає себе незалежною державою, а Китай вважає острів бунтівною провінцією, яку потрібно повернути силою, якщо це буде необхідно.