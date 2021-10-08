Cубмарина США зіткнулася з "невідомим об'єктом". Є поранені
15 американських моряків отримали незначні поранення після того, як атомний підводний човен зіткнувся з "невідомим об'єктом" під час занурення у води Південнокитайського моря.
Інцидент з USS Connecticut стався ще у суботу, повідомили американські чиновники.
Вони додали, що наразі незрозуміло, що стало причиною зіткнення.
Інцидент стався на тлі напруженості у регіоні через недавнє зростання китайських вторгнень у зону протиповітряної оборони Тайваню.
Представник ВМФ США сказав, що підводний човен зараз прямує до американської території Гуам.
"Атомна установка та відсіки USS Connecticut не постраждали і залишаються повністю функціональними", - йдеться у повідомленні представника ВМФ США, який додає, що масштаб пошкоджень підводного човна все ще оцінюють.
Чому відбувається протистояння США та Китаю
Атомний підводний човен USS Connecticut перебував в регіоні, за яке триває протистояння.
Китай претендує на більшу частину Південнокитайського моря, але інші країни та США не погоджуються з китайськими претензіями.
Філіппіни, Бруней, Малайзія, Тайвань та В'єтнам протягом десятиліть оскаржували претензії Китаю майже на все море, але останні роки напруга неухильно зростала. США підтримали багато з цих країн у цій територіальній суперечці.
Китай будує штучні острови у морі, щоб зміцнити свої позиції.
Інцидент з американським підводним човном стався через кілька тижнів після того, як США, Велика Британія та Австралія уклали історичний пакт про безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, що вважається спробою протистояти Китаю. Пакт AUKUS передбачає, що США поділяться інформацією з Австралією про створення власних атомних підводних човнів.
Тим часом радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що "глибоко стурбований" діями, які підривають мир у Тайванській протоці, яка розділяє Тайвань і Китай.
Його заява пролунала після того, як Китай четвертий день поспіль направляє рекордну кількість військових літаків у зону протиповітряної оборони Тайваню.
На запитання, чи готові США вжити військових дій для захисту Тайваню, пан Салліван відповів: "Дозвольте мені це сказати, ми збираємося вжити заходів зараз, щоб не допустити того, щоб цей день колись настав".
У середу міністр оборони Тайваню заявив, що Китай може розпочати "повномасштабне" вторгнення на острів до 2025 року.
Тайвань вважає себе незалежною державою, а Китай вважає острів бунтівною провінцією, яку потрібно повернути силою, якщо це буде необхідно.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски