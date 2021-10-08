"Мінус один ворог". Депутатка Третьякова спричинила скандал заявою про смерть депутата Полякова

2 годин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Галина Третьякова вперше стала відомою 2020 року. Тоді вона заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат

Депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова написала радісний допис про смерть депутата, свого колишнього однопартійця Антона Полякова, у партійному чаті. Інформацію про допис Третьякової оприлюднив лідер депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця.

"Щойно у вашому партійному чаті, керівник комітету, який має опікуватися людьми, дітьми, пані Третьякова (очільниця комітету Ради з соцполітики. - Ред.) написала, що одним ворогом менше, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до людей, до дітей, до країни. Я вважаю це неприпустимим", - заявив він.

Галина Третьякова у відповідь заявила: "Люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, і вважають, що можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що позор - це вам".

Заяву Третьякової деякі депутати зустріли вигуками "Ганьба", а тоді ще віцеспікер Руслан Стефанчук наказав відключити їй мікрофон.

33-річний депутат Антон Поляков помер у ніч проти 8 жовтня в таксі.

"Чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть", - повідомили в поліції.

"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомила пізніше пресслужба київської міської прокуратури.

Антон Поляков потрапив до Ради як депутат-мажоритарник з 206 округу Чернігівської області, де балотувався від "Слуги народу".

У листопаді 2019 року Поляков став одним з перших депутатів, яких виключили з президентської фракції.

Він критикував дії фракції в особистому каналі у Telegram. За його словами, це і стало приводом для виключення, в якому він звинуватив тодішнього очільника Офісу президента Андрія Богдана.

Фракція "Слуги народу" ще вранці 8 жовтня висловила співчуття рідним та близьким Полякова у зв'язку з його смертю.

"Ми обговоримо, які будуть політичні наслідки цієї події, і приймемо рішення", - заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання журналістів, які заходи фракція вживатиме щодо Третьякової.

Він додав, що у партійному чаті депутати "Слуги народу" писали Третьяковій, що подібні висловлювання не є моральними чи правильними.

Трохи згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що пані Третьякову відсторонять на 5 засідань Ради.

"Діти низької якості"

Це не перший скандал, в який потрапляє Третьякова.

У червні 2020 року вона заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат.

Як приклад боротьби з таким зловживанням вона навела історії про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти або хочуть отримувати соціальну допомогу.

Соцмережі вибухнули. Лунали заклики звільнити пані Третьякову з посади голови парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, який вона очолює, але цього не сталося.