"Мінус один ворог". Депутатка Третьякова спричинила скандал заявою про смерть депутата Полякова
Депутатка "Слуги народу" Галина Третьякова написала радісний допис про смерть депутата, свого колишнього однопартійця Антона Полякова, у партійному чаті. Інформацію про допис Третьякової оприлюднив лідер депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця.
"Щойно у вашому партійному чаті, керівник комітету, який має опікуватися людьми, дітьми, пані Третьякова (очільниця комітету Ради з соцполітики. - Ред.) написала, що одним ворогом менше, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція "Слуги народу", зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до людей, до дітей, до країни. Я вважаю це неприпустимим", - заявив він.
Галина Третьякова у відповідь заявила: "Люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі Конституцією, і вважають, що можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що позор - це вам".
Заяву Третьякової деякі депутати зустріли вигуками "Ганьба", а тоді ще віцеспікер Руслан Стефанчук наказав відключити їй мікрофон.
33-річний депутат Антон Поляков помер у ніч проти 8 жовтня в таксі.
"Чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть", - повідомили в поліції.
"За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця", - повідомила пізніше пресслужба київської міської прокуратури.
Антон Поляков потрапив до Ради як депутат-мажоритарник з 206 округу Чернігівської області, де балотувався від "Слуги народу".
У листопаді 2019 року Поляков став одним з перших депутатів, яких виключили з президентської фракції.
Він критикував дії фракції в особистому каналі у Telegram. За його словами, це і стало приводом для виключення, в якому він звинуватив тодішнього очільника Офісу президента Андрія Богдана.
Фракція "Слуги народу" ще вранці 8 жовтня висловила співчуття рідним та близьким Полякова у зв'язку з його смертю.
"Ми обговоримо, які будуть політичні наслідки цієї події, і приймемо рішення", - заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, відповідаючи на питання журналістів, які заходи фракція вживатиме щодо Третьякової.
Він додав, що у партійному чаті депутати "Слуги народу" писали Третьяковій, що подібні висловлювання не є моральними чи правильними.
Трохи згодом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що пані Третьякову відсторонять на 5 засідань Ради.
"Діти низької якості"
Це не перший скандал, в який потрапляє Третьякова.
У червні 2020 року вона заявила про зловживання пільгами, коли люди народжують дітей "низької якості" заради соцвиплат.
Як приклад боротьби з таким зловживанням вона навела історії про стерилізацію людей, які не мають вищої освіти або хочуть отримувати соціальну допомогу.
Соцмережі вибухнули. Лунали заклики звільнити пані Третьякову з посади голови парламентського комітету з питань соцполітики і захисту прав ветеранів, який вона очолює, але цього не сталося.
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