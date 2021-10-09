Суха ложка. Новий тренд TikTok - небезпечний для здоров'я

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров’я, BBC News

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для приготування добавки порошок слід змішати з водою

Лікарі попереджають про небезпеку нового TikTok-тренду під назвою dry scooping ("суха ложка").

У ньому спортсмени-аматори ковтають ложку порошкового енергетика перед тренуванням.

Вважають, що так він діє швидше, ніж розведений у воді чи молоці, як рекомендують виробники.

Ролики з новим трендом набирають мільйони лайків.

Медики стурбовані, що, переглянувши таке відео, підлітки також будуть підкріплюватись спортивною добавкою всухом'ятку.

Шкідливо для здоров'я

Спортивні передтренувальні препарати зазвичай містять багато амінокислот, вітамінів та інших інгредієнтів на кшталт кофеїну.

Їх вживають, щоб підвищити витривалість і дати тілу заряд енергії перед тренуванням, хоча тут вчені розходяться в думках.

Також відомі ризики, пов'язані з вживанням надмірної кількості стимуляторів.

А високі дози кофеїну можуть мати неприємні й навіть небезпечні побічні ефекти, наприклад, порушувати серцевий ритм.

За словами дослідників з Дитячого медичного центру Коена у Нью-Йорку, мірна ложка порошку містить стільки ж кофеїну, скільки п'ять чашок кави.

Така доза може викликати "підвищення артеріального тиску і частотність серцевих скорочень".

А випадкове вдихання порошку з потраплянням у легені закінчитись задухою та пневмонією, кажуть дослідники.

Деякі добавки, які пропонують в інтернеті, надходять від ненадійних постачальників або містять інгредієнти, що не вказані на упаковці. Приміром, синтетичний амфетамін DMA або стимулятор синефрин - обидва заборонені у багатьох країнах та спортивних об'єднаннях.

Автор фото, TikTok/brivtny Підпис до фото, Бріатні розповіла у TikTok про свій сумний досвід

Жертвою модного тренду стала 20-річна інфлюенсерка з США Бріатні Портільо. Перед тренуванням дівчина вжила сухий коктейль, після чого потрапила до лікарні з серцевим нападом.

Популярність

Дослідники проаналізували 100 відео у TikTok під гештегом #preworkout (перед тренуванням)

Тільки на восьми з них добавку вживали правильно.

А на понад 30 люди клали до рота ложку з сухим коктейлем, а потім робили кілька ковтків води чи іншої рідини.

Ці відео зібрали понад вісім мільйонів лайків.

"Лікарі мають знати про небезпечні методи вживання спортивних добавок, а також про можливе передозування і потрапляння в легені", - попереджають в Американській академії педіатрії.

Дієтолог з Британського фонду харчування Бріджит Бенелам додає: "Спортивні добавки зазвичай містять кофеїн та інші інгредієнти - креатин, амінокислоти і вітаміни".

"Схоже, користь цих продуктів досконально не досліджена, хоча є свідчення, що в деяких випадках кофеїн може поліпшити спортивні результати. Однак ці дослідження зазвичай проводять на спортсменах, тому незрозуміло, наскільки вони актуальні для звичайних людей".

"Рівень кофеїну в цих продуктах варіюється від однієї до понад трьох чашок фільтрованої кави на одну мірну ложку - і це якщо дотримуватись інструкцій виробника".

"Тому існує ризик передозування, особливо при вживанні більш ніж одного разу на день".

Крім того, кажуть лікарі, під час інтенсивних спортивних навантажень особливо важливо підтримувати водний баланс.